Τέξας: Πρώην πορνοστάρ άλλαξε καριέρα και έγινε δικηγόρος - Η απίστευτη ιστορία της

Μία ξαφνική στροφή στην καριέρα της κάνει η πρώην πορνοστάρ, Άσια Καρέρα, καθώς πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου του Τέξας και βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος ως δικηγόρος.

Η 52χρονη, που γεννήθηκε ως Jessica Steinhauser στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε η ίδια τα νέα μέσω ανάρτησης στο Facebook, μετά τη συμμετοχή της στις απαιτητικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο στο Waco.

Η ανακοίνωση της επιτυχίας

«Πέρασα τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου!!!! Asia Esquire, παιδιά!!!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την εμπειρία, σημείωσε: «Ήταν μια περίεργη αίσθηση να κοιτάζω γύρω μου αυτό το τεράστιο αμφιθέατρο με σχεδόν 1000 νομικούς, όλοι σκυμμένοι πάνω από τους φορητούς υπολογιστές τους και πληκτρολογώντας έντονα, και να ξέρω ότι “αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να νικήσω”, αλλά νομίζω ότι πήγε καλά!»

Η δεύτερη προσπάθεια και η επιμονή

Η επιτυχία αυτή ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, καθώς την πρώτη φορά είχε αποτύχει. «Την προηγούμενη φορά κόπηκα για μόλις 2 βαθμούς (268 από 270), αλλά ήμουν ακόμα αβέβαιη με το Δίκαιο και είχα βαθμολογίες στο όριο της επιτυχίας κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων», ανέφερε.

Αυτή τη φορά, όπως είπε, η προετοιμασία της ήταν σαφώς πιο ολοκληρωμένη:

«Ήξερα τα πάντα απ' έξω και πέτυχα υψηλότερη βαθμολογία από το 91% των συμμαθητών μου στο Barbri Bar Prep στις τελικές εξετάσεις».

Η Άσια Καρέρα, σε παλαιότερη δημόσια εμφάνισή της, πριν τη στροφή της στη νομική

Επόμενο βήμα - Η άδεια άσκησης επαγγέλματος

Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι έχει ήδη γίνει δεκτή στον Δικηγορικό Σύλλογο του Τέξας με το πραγματικό της όνομα - ένα βασικό βήμα για να ξεκινήσει να ασκεί το επάγγελμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχει δηλώσει η ίδια, αρχικά δεν είχε στόχο να ακολουθήσει νομική καριέρα, αλλά ήθελε απλώς να αποδείξει ότι μπορούσε να περάσει τις δύσκολες εξετάσεις.

Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο

Η Άσια Καρέρα ή αλλιώς Jessica Steinhauser διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Είναι μέλος της Mensa με IQ 156- γεγονός που την κατατάσσει στο ανώτερο ποσοστό του πληθυσμού ως προς τις γνωστικές της ικανότητες

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην εκπαίδευση

Από μικρή ηλικία είχε υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις

Γεννημένη από γερμανίδα μητέρα και ιαπωνό πατέρα, μεγάλωσε στο Little Silver του Νιου Τζέρσεϊ. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 16 ετών δίδασκε ήδη αγγλικά σε κολέγιο στην Ιαπωνία.

Η Άσια Καρέρα σε στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της

Από το Rutgers στη βιομηχανία ενηλίκων

Η Καρέρα είχε εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Rutgers, ωστόσο εγκατέλειψε τις σπουδές της όταν συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να κερδίσει περισσότερα χρήματα μέσω του χορού και του μόντελινγκ - μια επιλογή που τελικά την οδήγησε στη βιομηχανία ενηλίκων και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Η ίδια φαίνεται πλέον έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτή τη φορά, στις δικαστικές αίθουσες.

