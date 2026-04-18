«Δεν διαπραγματευόμαστε χωρίς συμφωνία – πλαίσιο», διαμηνύει η Τεχεράνη προς την Ουάσινγκτον

Snapshot Η Τεχεράνη απαιτεί συμφωνία σε κοινό διαπραγματευτικό πλαίσιο πριν οριστούν νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν δεν θα αποποιηθεί των δικαιωμάτων του, ούτε θα αποτελέσει εξαίρεση στο Διεθνές Δίκαιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν υπερβολικές απαιτήσεις κατά τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το Ιράν.

Η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητή από το Πακιστάν για τη μη επίτευξη συμφωνίας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατίμπζαντεχ, τόνισε ότι δεν μπορούν να προγραμματιστούν νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν πρώτα οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν σε ένα κοινό διαπραγματευτικό πλαίσιο.

«Μέχρι να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο, δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνία», επεσήμανε, ενώ, προσέθεσε πως «το Ιράν δεν θα δεχτεί να αποτελεί εξαίρεση στο Διεθνές Δίκαιο, ούτε να αποποιηθεί των δικαιωμάτων του».

Το Ιράν εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβαλαν υπερβολικές απαιτήσεις κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών και έχει θέσει την απόσυρση ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες και μίλησε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Τεχεράνη μετέφερε τις θέσεις της στην Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητή από το Πακιστάν.

«Ναι, ενημερώσαμε την αμερικανική πλευρά για τη μη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερο κύκλο συνομιλιών μέσω του πακιστανικού διαύλου», επεσήμανε η πηγή.

Παράλληλα, το Ιράν υπογραμμίζει ότι δεν επιθυμεί παρατεταμένες διαπραγματεύσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, τις οποίες θεωρεί σπατάλη χρόνου.

