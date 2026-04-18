Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκε ομαδικός τάφος με πάνω από 1.000 οστά

Η συνεχής ανακάλυψη μαζικών τάφων και ανθρώπινων λειψάνων καταδεικνύει τη σοβαρή και παρατεταμένη κρίση βίας στη χώρα, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που θα φιλοξενήσει το Μεξικό.

Περισσότερα από 1.000 ανθρώπινα οστικά θραύσματα εντοπίστηκαν κοντά σε λίμνη στην Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τις αρχές αλλά και εθελοντική ομάδα συγγενών αγνοουμένων, λίγες μόλις εβδομάδες πριν η πόλη φιλοξενήσει αγώνες του Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.

Πρόκειται για ακόμη μια ζοφερή υπενθύμιση της βίας που έχει σημαδέψει τη χώρα λόγω του πολέμου κατά των ναρκωτικών.

Μαζικό εύρημα που σοκάρει

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στη Λίμνη Τσάλκο, σε μια περιοχή στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Συλλογικότητα οικογενειών που αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους έκανε λόγο για μια «καταστροφική πραγματικότητα» και για «ιατροδικαστική κρίση ανυπολόγιστων διαστάσεων».

Όπως σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους, «οι αρχές θέλουν το θέμα να περάσει απαρατήρητο, όμως οι οικογένειες απαιτούν να μάθει όλος ο κόσμος την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην πρωτεύουσα της χώρας».

Οι δημοτικές αρχές ξεκίνησαν την εκταφή του χώρου την περασμένη εβδομάδα, με την εισαγγελία να ανακοινώνει ότι εντοπίστηκαν περίπου 300 οστικά θραύσματα, τα οποία ενδέχεται να ανήκουν σε τρία άτομα. Ωστόσο, η εθελοντική ομάδα υποστηρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός ξεπερνά τα 1.000, επισημαίνοντας πως βρέθηκαν και σε σημεία που είχαν ήδη ελεγχθεί από κρατικούς φορείς.

Μια χώρα σε διαρκή κρίση εξαφανίσεων

Το εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δραματική εικόνα: από το 2006, όταν η μεξικανική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τα ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών, περισσότεροι από 480.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 130.000 αγνοούνται.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κρίση των αγνοουμένων ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες εντοπισμού και ταυτοποίησης θυμάτων παρεμποδίζονται από «αδράνεια και παραλείψεις κρατικών λειτουργών». Ο επικεφαλής της επιτροπής, Χουάν Αλμπάν-Αλενκάστρο, τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι «η κλίμακα, το μοτίβο των επιθέσεων και η στοχοποίηση αμάχων».

Πολιτική αντιπαράθεση και διεθνής πίεση

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η έκθεση αγνοεί τις νέες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για τη στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων.

Παράλληλα, ακτιβιστές ζητούν οι έρευνες να συνεχιστούν χωρίς διακοπή μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η περιοχή, ασκώντας πίεση στις αρχές ενόψει και της διεθνούς προσοχής που θα συγκεντρώσει η χώρα λόγω του Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα, πόλεις όπως η Γουαδαλαχάρα, που επίσης θα φιλοξενήσουν αγώνες, βρίσκονται στο επίκεντρο της βίας. Στην πολιτεία Χαλίσκο καταγράφονται περισσότερες από 15.900 υποθέσεις αγνοουμένων, αριθμός που αποδίδεται κυρίως στη δράση του καρτέλ Καρτέλ Νέα Γενιά Χαλίσκο.

Η οργάνωση κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να προσελκύσει νέα μέλη, τα οποία βασανίζονται ή δολοφονούνται αν αρνηθούν να ενταχθούν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Φεβρουάριο, όταν οι μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν τον διαβόητο αρχηγό του καρτέλ, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, προκαλώντας νέο κύμα βίας.

Συνεχείς ανακαλύψεις μαζικών τάφων

Η ανεύρεση ανθρώπινων λειψάνων αποτελεί πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας. Μόλις νωρίτερα μέσα στον μήνα, εντοπίστηκαν τα σκελετικά υπολείμματα τουλάχιστον 11 ατόμων σε κρυφούς τάφους σε προάστιο της Γουαδαλαχάρα, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο δεκάδες σακούλες με ανθρώπινα μέλη είχαν βρεθεί σε άλλη μυστική τοποθεσία.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το Μεξικό ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο, με την αντίθεση ανάμεσα στη διεθνή εικόνα και την εσωτερική πραγματικότητα να γίνεται όλο και πιο έντονη.