H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

«Προφανώς, ο στρατός μας θα αναγκαστεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της ενημέρωσης της λίστας των στόχων προτεραιότητας σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 

Η Μόσχα θα λάβει υπόψη την πρόθεση της Γαλλίας να αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε μη πυρηνικές χώρες της ΕΕ κατά την ενημέρωση του καταλόγου στόχων της σε περίπτωση σύγκρουσης μεγάλης κλίμακας, δήλωσε στο RIA Novosti ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκλούσκο.

«Προφανώς, ο στρατός μας θα αναγκαστεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της ενημέρωσης της λίστας των στόχων προτεραιότητας σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν εν μέσω των υποσχέσεων του Παρισιού να τροποποιήσει το πυρηνικό του δόγμα, αυξάνοντας τον αριθμό των κεφαλών στο οπλοστάσιό του και επιτρέποντας σε άλλα κράτη της ΕΕ να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Γαλλία. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Σουηδία και η Δανία θα ενταχθούν σύντομα στο ενημερωμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, η ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσει την ανάπτυξη νέων υπερηχητικών πυραύλων.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αναμένεται ο Εμάνουελ Μακρόν στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

