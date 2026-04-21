Πρώην επικεφαλής Μοσάντ: «Οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα - Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει»

«Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε· οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα, και δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε ούτε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν

POOL AFP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, προειδοποίησε ότι, παρά τα πρόσφατα στρατιωτικά και πληροφοριακά κέρδη του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν, η απειλή παραμένει, προειδοποιώντας ενάντια στον εφησυχασμό και την αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη προς την Τεχεράνη.

Μιλώντας σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης στο Μουσείο Ανεκτικότητας της Ιερουσαλήμ, ο Κοέν δήλωσε: «Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε· οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα, και δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε ούτε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας».

Και συνέχισε: «Καμία συμφωνία ή κατάπαυση του πυρός δεν θα αλλάξει τις θεμελιώδεις φιλοδοξίες τους. Επομένως, παρόλο που τα επιτεύγματα του πολέμου είναι σημαντικά, ο αγώνας μας για το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει τελειώσει».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
