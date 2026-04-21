Ξεχωριστή πτήση για 2χρονο που ξεπέρασε τον καρκίνο: Τα συγκινητικά γράμματα που έλαβε από επιβάτες

Η Gallagher είχε πληροφορηθεί από έναν άλλο αεροσυνοδό ότι ο Cruz επέστρεφε στο σπίτι του στο Σαν Ντιέγκο, έπειτα από τέσσερις μήνες θεραπείας για καρκίνο στη Νέα Υόρκη, και το πλήρωμα αποφάσισε να κάνει κάτι για να σηματοδοτήσει τη στιγμή. Ο μικρός και οι γονείς του είχαν κάνει ανταπόκριση μέσω Ντάλας.

«Είναι πραγματικά ένα τεράστιο επίτευγμα — πόσο μάλλον για ένα παιδί μόλις 2 ετών», είπε η Gallagher, που έχει δύο μικρά παιδιά, 4 και 5 ετών. «Όλοι αποφασίσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό για εκείνον».

Πριν κάνει την ανακοίνωση, η Gallagher μίλησε με τους γονείς του Cruz, την Elisa και τον Miguel Anguiano, για να βεβαιωθεί ότι ήταν άνετοι με το να μοιραστούν την ιστορία του με τους επιβάτες.

Εκείνοι εξήγησαν ότι ο Cruz διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα σταδίου 4 τον Ιούλιο του 2025, αφού αρχικά οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματά του σε παλινδρόμηση οξέων, δυσκοιλιότητα και ωτίτιδα.

«Όλοι οι γιατροί έλεγαν διαφορετικά πράγματα», είπε η Elisa Anguiano. «Εγώ συνέχιζα να πιέζω για απαντήσεις».

Όπως είπε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο μικρός της γιος είχε έναν όγκο που αναπτυσσόταν μέσα του.

«Όλος μου ο κόσμος ανατράπηκε», δήλωσε η Anguiano, η οποία έχει επίσης μία κόρη 5 ετών.

Ο Cruz έκανε αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας στο Σαν Ντιέγκο, πριν ταξιδέψει με τους γονείς του τον Νοέμβριο στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη για χειρουργική επέμβαση και περαιτέρω θεραπεία. Αυτό που αρχικά αναμενόταν να είναι παραμονή τριών εβδομάδων, τελικά κράτησε μήνες, καθώς προέκυψαν επιπλοκές.

«Δεν ένιωθα άνετα να πάω σε μια εντελώς νέα ιατρική ομάδα για θεραπεία χωρίς να τους γνωρίσω πρώτα, οπότε απλώς μείναμε εκεί», είπε η Anguiano, σημειώνοντας ότι η κόρη τους παρέμεινε στο Σαν Ντιέγκο με τους παππούδες της και τους επισκεπτόταν κατά διαστήματα.

Περίπου έναν μήνα μετά την επέμβαση, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι ο Cruz ήταν πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο, στις 9 Ιανουαρίου.

«Είναι ένα θαύμα», είπε η Anguiano. «Θυμάμαι ότι λύγισα όταν μας το είπε ο γιατρός… νιώσαμε σαν να κερδίσαμε το λαχείο».

Ο Cruz θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε ανοσοθεραπεία στο Σαν Ντιέγκο μέχρι τον επόμενο μήνα, κάτι που αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου.

Η Anguiano περιέγραψε τον γιο της — που γίνεται 3 ετών τη Δευτέρα — ως ένα παιδί παιχνιδιάρικο και γεμάτο ζωντάνια. Όπως είπε, η χαρούμενη προσωπικότητά του είχε «σβήσει» κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Ήταν πολύ δυνατός, αλλά φαινόταν ξεκάθαρα ότι κάτι έλειπε», είπε. «Τώρα αρχίζει πάλι να γίνεται σκανταλιάρης.»

Η Southwest Airlines μετέφερε την οικογένεια δωρεάν πίσω στο σπίτι της, μέσω συνεργασίας με τον οργανισμό Children’s Flight of Hope, που στηρίζει παιδιά και φροντιστές που ταξιδεύουν για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η Anguiano και ο σύζυγός της συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων όταν η Gallagher ζήτησε από τους επιβάτες να γράψουν μηνύματα για τον γιο τους σε χαρτοπετσέτες.

«Έπαθα σοκ», είπε η Anguiano.

Ο μικρός Cruz, όπως είπε, ενθουσιάστηκε με την προσοχή που δέχτηκε. Όταν πήρε τη στοίβα με τις χαρτοπετσέτες, του διάβασε κάθε μήνυμα ένα προς ένα.

«CRUZ! Φιλαράκι, είσαι πραγματικός ήρωας! Φαίνεται ότι πάλεψες πολύ σκληρά για να φτάσεις εδώ και είμαι τόσο περήφανος που δεν τα παράτησες ποτέ!» έγραψε ένας επιβάτης με το όνομα Ryan. «Συγχαρητήρια που κέρδισες μια τόσο δύσκολη μάχη! Είσαι Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΗΡΩΑΣ!!!»

«Είσαι έμπνευση για όλους μας σε αυτή την πτήση — αποδεικνύεις ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία, μπορείς να είσαι γενναίος και να ξεπερνάς τις δυσκολίες», έγραψε ένας άλλος επιβάτης. «Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας σήμερα. Μου δίνει ξανά ελπίδα».

Ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει από καρκίνο εδώ και 14 χρόνια έγραψε: «Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Συνέχισε έτσι — έρχονται καλύτερες μέρες.»

«Δεν μπορούσα να τα διαβάσω χωρίς να κλαίω», είπε η Anguiano, προσθέτοντας ότι ελπίζει η ιστορία του γιου της να δώσει δύναμη και σε άλλους που παλεύουν με τον καρκίνο.

Η Gallagher ανέφερε ότι τόσο οι επιβάτες όσο και το πλήρωμα της πτήσης συγκινήθηκαν βαθιά.

«Ποιος δεν θα ήθελε να γιορτάσει κάτι τέτοιο;» είπε. «Έφερε όλους πιο κοντά».

Η Anguiano σκοπεύει να κρατήσει τις χαρτοπετσέτες σε ένα κουτί αναμνήσεων για τον γιο της. Όπως είπε, ξέρει ότι όταν μεγαλώσει και καταλάβει τι έκαναν για εκείνον άγνωστοι άνθρωποι, θα νιώσει βαθιά ευγνωμοσύνη — όπως νιώθουν και εκείνη με τον σύζυγό της.

«Δεν θα τις πετάξω ποτέ», είπε.

Διαβάστε επίσης