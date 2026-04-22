Τραμπ: «Το ιρανικό ναυτικό είναι στον πάτο της θάλασσας» – Οργισμένη επίθεση στη Wall Street Journal

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο θέμα του Ιράν, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά της Wall Street Journal, με αφορμή άρθρο που τον χαρακτήριζε «αφελή».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «εκμεταλλευόταν κάθε πρόεδρο των ΗΠΑ για 47 χρόνια», προσθέτοντας ότι πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί και το Ιράν βρίσκεται σε βαθιά κρίση.

«Ολόκληρο το ναυτικό τους είναι στον πάτο της θάλασσας, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά και τα ραντάρ έχουν διαλυθεί», έγραψε, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι αποθήκες έχουν «ισοπεδωθεί» από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει θέσει υπό πλήρη έλεγχο τα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, με αποτέλεσμα – όπως είπε – η Τεχεράνη να χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η οικονομία του Ιράν «κρέμεται από μια κλωστή», επαναφέροντας και αναφορές σε προηγούμενες αμερικανικές πολιτικές, τις οποίες κατηγόρησε ότι ενίσχυσαν τη χώρα.

Πυρά κατά της Wall Street Journal

Την ίδια ώρα, επιτέθηκε προσωπικά στον αρθρογράφο της εφημερίδας, τον οποίο κατονομάζει και αποκαλεί «ηλίθιο» και «ανόητο», ενώ κάνει λόγο για μια Wall Street Journal που «έχει χάσει τον δρόμο της» και δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο ανάγνωσμα.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές και για τον ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοκ, λέγοντας ότι η εφημερίδα έχει μετατραπεί σε «αποτυχημένο πολιτικό έντυπο».

«Το Ιράν δεν θέλει κλειστό το Ορμούζ – Χάνει 500 εκατ. δολάρια τη μέρα»

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, καθώς – όπως ανέφερε – χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Σε νέα ανάρτησή του στο truth social, τόνισε ότι η Τεχεράνη «λέει πως θέλει να το κλείσει μόνο για να σώσει τα προσχήματα», υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα επιδιώκει την άμεση επαναλειτουργία του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες δέχθηκε μηνύματα πως το Ιράν θέλει «να ανοίξει το Στενό άμεσα», προσθέτοντας ότι η κατάσταση συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι χωρίς πίεση δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αφήνοντας αιχμές ότι διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.