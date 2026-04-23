Μυστήριο στον πλανήτη Άρη: Βράχος που θυμίζει κρανίο δεινοσαύρου «τρελαίνει» το διαδίκτυο

Οι δεινόσαυροι μπορεί να κυριάρχησαν στη Γη, αλλά μήπως «περπάτησαν» και στον Άρη; Το ρόβερ Perseverance της NASA εντόπισε έναν βράχο τόσο εντυπωσιακό, ώστε το κοινό τον ανέδειξε «εικόνα της εβδομάδας».

Μία παράξενη φωτογραφία που κατέγραψε το εξερευνητικό όχημα στον Κόκκινο Πλανήτη, φαίνεται να απεικονίζει έναν βράχο με εντυπωσιακή ομοιότητα με κρανίο δεινοσαύρου.

Το Perseverance εντόπισε τον βράχο τη 18η Απριλίου και σταμάτησε για να τον φωτογραφίσει.

Την περίοδο εκείνη εξερευνούσε τον κρατήρα Jezero, έναν αρχαίο κρατήρα πρόσκρουσης πλάτους περίπου 45 χιλιομέτρων, που κάποτε φιλοξενούσε λίμνη τροφοδοτούμενη από δέλτα ποταμού, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό σημείο για την αναζήτηση ενδείξεων αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Η ανθρώπινη τάση να αναγνωρίζει οικεία σχήματα σε τυχαία μοτίβα είναι γνωστή ως «παρειδωλία». Παρόμοια φαινόμενα στον Άρη περιλαμβάνουν βράχους που έχουν παρομοιαστεί με χελώνα, κράνος, ζέβρα και κρανίο.