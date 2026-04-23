Reuters: Ο Τραμπ θα παραστεί στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να παραστεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Οι απεσταλμένοι του Λιβάνου και του Ισραήλ θα συναντηθούν για τον δεύτερο γύρο άμεσων διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο. Η Βηρυτός επιδιώκει την παράταση της τρέχουσας 10ήμερης εκεχειρίας.

Οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να φιλοξενηθούν στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο τώρα έχουν μεταφερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Είναι ένα σημάδι της σημασίας που τους αποδίδεται και της προτεραιότητας», δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν».

