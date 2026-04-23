Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει και δεν είναι με το μέρος του Ιράν

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη καθώς είπε ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Ιρανών. Επίσης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα γίνει μόνο εφόσον είναι προς όφελος των ΗΠΑ.

«Για εκείνους -είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ- που διαβάζουν την «αποτυχημένη» New York Times ή παρακολουθούν το «Fake News» CNN, που πιστεύουν ότι «ανυπομονώ» να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, να σας ενημερώσω ότι είμαι πιθανώς το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει. Ο χρόνος τρέχει!», έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα ΜΜΕ έχουν τόσο χαμηλά νούμερα συνδρομητών και τηλεθεατών είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία. Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά όπλα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αδιαπέραστος και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!», σημείωσε ο Τραμπ.

«Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης