Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει και δεν είναι με το μέρος του Ιράν

Τι ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Ντόναλντ Τραμπ / AP

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ιράν.
  • Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα γίνει μόνο αν είναι προς όφελος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες.
  • Ο Τραμπ επικρίνει κάποια ΜΜΕ για έλλειψη αξιοπιστίας και χαμηλή τηλεθέαση.
  • Ο αποκλεισμός του Ιράν χαρακτηρίζεται από τον Τραμπ ως αδιαπέραστος και ισχυρός.
Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη καθώς είπε ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Ιρανών. Επίσης ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα γίνει μόνο εφόσον είναι προς όφελος των ΗΠΑ.

«Για εκείνους -είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ- που διαβάζουν την «αποτυχημένη» New York Times ή παρακολουθούν το «Fake News» CNN, που πιστεύουν ότι «ανυπομονώ» να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, να σας ενημερώσω ότι είμαι πιθανώς το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει. Ο χρόνος τρέχει!», έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα ΜΜΕ έχουν τόσο χαμηλά νούμερα συνδρομητών και τηλεθεατών είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία. Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά όπλα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αδιαπέραστος και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!», σημείωσε ο Τραμπ.

«Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

1776969651229-419934965-trump.jpg

