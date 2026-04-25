Η νέα πραγματικότητα του πολέμου: Συνέργειες, ταχύτητα και αλλαγή νοοτροπίας

«Είναι ζωτικής σημασίας τα οικοσυστήματα γύρω από τον αμυντικό εξοπλισμό, η προστασία των κρίσιμων υποδομών και η ταχύτητα προσαρμογής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας»

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με μία νέα πραγματικότητα πολέμου, που απαιτεί συνέργειες σε κλίμακα, ταχύτητα προσαρμογής και αλλαγή στη νοοτροπία κυβερνήσεων και πολιτών. Μεταφέροντας την εμπειρία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Sorin-Dan Moldovan, Secretary of State for Defence Policy, Planning and International Relations, Ministry Of Nationa Defence, Romania περιέγραψε πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ανατρέψει τα δεδομένα ασφάλειας στην Ευρώπη.

«Χθες το βράδυ στη Ρουμανία» περιέγραψε, «κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, ένα από τα ντρόουν εισήλθε στη Ρουμανία και χτύπησε κοντά στα σύνορα. Η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή σε περίμετρο 200 μέτρων. Το θεωρούμε παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας».

Όπως τόνισε, «αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας». Ο Sorin-Dan Moldovan υπογράμμισε ότι ο πόλεμος πλέον εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και πολυπλοκότητα.

«Ο πόλεμος είναι πιο γρήγορος και πιο απαιτητικός. Είναι ζωτικής σημασίας τα οικοσυστήματα γύρω από τον αμυντικό εξοπλισμό, η προστασία των κρίσιμων υποδομών και η ταχύτητα προσαρμογής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας», σημείωσε. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι «βρίσκεται σε φάση μετάβασης και προσαρμογής» και προσέθεσε «Το SAFE δεν είναι εναλλακτική για το ΝΑΤΟ, είναι enabler – θέλω να το τονίσω αυτό».

Από την πλευρά του, ο Stuart Beare, Lieutenant-General (retired), Strategic Advisor - Defence Accenture, υπογράμμισε ότι «η διαμάχη των μεγάλων δυνάμεων έχει επιστρέψει», επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο των μαχών. «Ο πόλεμος δεν είναι μόνο μάχες στα μέτωπα. Η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τον πόλεμο έχει επιστρέψει, όπως και η ανάγκη για επικράτηση», ανέφερε.

Τόνισε ότι χώρες όπως «η Φινλανδία, η Πολωνία, η Ελλάδα και οι Βαλτικές χώρες το καταλαβαίνουν, η Ουκρανία το ζει, ενώ τώρα αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται ο Καναδάς και η υπόλοιπη Ευρώπη». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι κυβερνήσεις πρέπει να δουν την άμυνα ως επένδυση».

Ο Ognyan Georgiev, Managing Director της SeeNext, εστίασε στη δυναμική της καινοτομίας και στα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η ταχύτητα της καινοτομίας είναι καθοριστική. Αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία είναι ότι λαμβάνονται αποφάσεις από μέρα σε μέρα, με βάση τις πραγματικές απειλές», ανέφερε. Όπως σημείωσε, «η ευφυΐα των Ουκρανών έγκειται στο ότι δίνουν πόρους απευθείας στους στρατηγούς, ώστε να προμηθεύονται τον εξοπλισμό που χρειάζονται», προσθέτοντας ότι «έτσι μαθαίνουμε όλοι και προσαρμοζόμαστε».

Ο Αθανάσιος Πιτταράς, Επικεφαλής Εφαρμοσμένης Έρευνας & Τεχνολογίας στον Όμιλο Qualco, επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης. «Ο ασύμμετρος πόλεμος προέρχεται πλέον από φθηνές πλατφόρμες και από την κυβερνοασφάλεια, η οποία εξελίσσεται με την τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε. Όπως τόνισε, «την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιους κλάδους επηρεάζει και πώς μπορούμε να χτίσουμε άμυνες σε αυτούς».

Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής επαναξιολόγησης της αμυντικής προετοιμασίας. «Δεν είμαστε σε πόλεμο εδώ και χρόνια, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε», ανέφερε, τονίζοντας ότι «η αεροπορική και ναυτική δύναμη δεν είναι αρκετή – δεν αρκεί ένας μόνο τομέας». Όπως εξήγησε, «πρέπει να αυξήσουμε το mandate για να αναπτύξουμε μια ανθεκτική αλυσίδα προμηθειών», ενώ επεσήμανε την ανάγκη «άμεσης προσαρμογής για την αντιμετώπιση των φθηνών ντρόουν, με πιο οικονομικές λύσεις».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Nigel Jones, Partner, TWJ Capital LLC, Ηνωμένες Πολιτείες.

