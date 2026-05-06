Θρίλερ εξαφάνισης Κολομβιανού μεγιστάνα καφέ στην Αγία Πετρούπολη - Τελευταία επαφή 6 Απριλίου

Ήταν σε ένα κλαμπ με έναν φίλο και εξαφανίστηκε: Ο μεγιστάνας του καφέ από την Κολομβία εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στην Αγία Πετρούπολη

Ο Χουάν Νταβίντ έχει να δώσει σημεία ζωής εδώ και έναν μήνα, καθώς τελευταια φορά που μίλησε με την αδερφή του ήταν στις 6 Απριλίου, διαβεβαιώνοντάς την ότι ήταν καλά.

Σύμφωνα με το κανάλι SHOT στο Telegram, ο άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά παρέα με έναν φίλο του σε πάρτι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Ο 42χρονος, έχει εξαφανιστεί από τα κοινωνικά δίκτυα και δεν απαντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Σύμφωνα με την αδερφή του, ο 42χρονος είχε σπουδάσει στη Μόσχα, και μετά επέστρεψε στην Κολομβία, όπου ασχολήθηκε με την επιχείρηση καφέ. Το 2025 μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη για να αναπτύξει την επιχείρησή του.