Οι ναυτικοί εξοπλισμοί των ευρωπαϊκών χωρών: Ποια πλοία χτίζονται ανά χώρα - Πού το πάει η Τουρκία

Snapshot Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνουν σημαντικά τις ναυτικές τους δαπάνες, με στόχο το 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ενισχύοντας την αμυντική παραγωγή και τις πολεμικές δυνατότητες σε όλη την Ευρώπη και την Αρκτική.

Η Τουρκία επεκτείνει το ναυτικό της με νέα φρεγάτα κλάσης Istanbul, αντιπυραυλικά καταδρομικά TF

2000 και σχεδιάζει ένα εγχώριο αεροπλανοφόρο 60.000 τόνων, με παράδοση γύρω στο 2030.

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο πυρηνικό αεροπλανοφόρο France Libre, νέα υποβρύχια και φρεγάτες FDI, ενώ αυξάνει τον αριθμό πυρηνικών κεφαλών και βελτιώνει τις ναυτικές της άμυνες με προηγμένους πυραύλους.

Η Ελλάδα προμηθεύεται φρεγάτες κλάσης Κίμων, εξετάζει υποβρύχια Blacksword Barracuda και αγοράζει μεταχειρισμένες φρεγάτες FREMM, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Η Ισπανία παραμένει η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν δεσμεύεται για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, διατηρώντας στόχο τουλάχιστον 2% και αναβαθμίζει τις φρεγάτες και υποβρύχιά της. Snapshot powered by AI

Την περασμένη χρονιά, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ήρθαν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα μιας πιο «συναλλακτικής» απαίτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ως αποτέλεσμα, οι δυτικές χώρες συντονίζονται για να καλύψουν τα κενά στις δυνατότητές τους και να αναλάβουν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους της ασφάλειας της Συμμαχίας. Σύμμαχοι μικρών και μεγάλων χωρών αποδεικνύουν την αξία τους πέρα από τη ρητορική, υποστηρίζοντας τις δεσμεύσεις τους από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της μεγιστοποίησης της αμυντικής παραγωγής, των προμηθειών και της δραματικής αύξησης της χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας συμφωνίας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Όπως αναφέρει σε εκτενή αναλυσή του το US Naval Institute η αύξηση αυτή είναι ίσως πιο αξιοσημείωτη στον θαλάσσιο τομέα, όπου κατασκευάζονται πλατφόρμες πλήρους φάσματος, ενισχύονται οι παράκτιες άμυνες και επεκτείνονται οι πολεμικές δυνατότητες στον Βορρά και σε όλες τις περιοχές επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Εάν αυτή η δυναμική διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, οι ναυτικές δυνάμεις της Συμμαχίας θα εδραιώσουν επίπεδα χρησιμότητας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Οι χώρες της Βαλτικής Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία συντονίζονται για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου άμυνας. Οι συστοιχίες αντιπλοϊκών πυραύλων Blue Spear της Εσθονίας είναι πλέον επιχειρησιακές και θα ενσωματωθούν στα συστήματα παράκτιας άμυνας Naval Strike Missile (NSM) της Λετονίας, των οποίων οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο έτος. Η Λιθουανία ανακαινίζει ένα αποσυρμένο βρετανικό πλοίο αποναρκοθέτησης (MCM) (πρώην HMS Quorn) και επιδιώκει να αποκτήσει αρκετά νέα πλοία ναρκαλιείας MCM και περιπολίας μακροπρόθεσμα. Η Εσθονία εξετάζει επίσης τη μακροπρόθεσμη απόκτηση έως και 12 νέων σκαφών περιπολίας μήκους 200 έως 300 ποδιών.

Η Ολλανδία -με την μακρά ναυτική ιστορία- και το Βέλγιο σχεδιάζουν την απόκτηση έως και επτά φρεγατών ανθυποβρυχιακού πολέμου 6.400 τόνων. Τέσσερις προορίζονται για την ολλανδική πλευρά και δύο έως τρεις για το Βέλγιο, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Οι δύο γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα 12 πολεμικών πλοίων, γνωστό ως κλάση City. Τον Νοέμβριο του 2025, το Βέλγιο παρέλαβε το πρώτο του πλοίο MCM ship (ναρκαλιευτικό) δράσης 2.800 τόνων, το Oostende, ενώ το πρώτο ολλανδικό αδελφό πλοίο, το Vlissingen, παραδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Οι παραδόσεις για τα υπόλοιπα 10 πλοία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2030.

Στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου πλοίου παράκτιας περιπολίας του Βελγίου, του Vega, το οποίο θα παραδοθεί το 2027. Το περασμένο φθινόπωρο, η Ολλανδία έθεσε σε υπηρεσία το πλοίο υποστήριξης μάχης 22.000 τόνων Den Helder, το οποίο παρέχει στον στόλο δυνατότητες ανεφοδιασμού εν πλω, μεταφοράς και ιατρικής περίθαλψης. Το ολλανδικό πρόγραμμα μεταφοράς αμφίβιων πλοίων ATS περιλαμβάνει έξι πολεμικά πλοία πολλαπλών χρήσεων, με εκτόπισμα περίπου 12.000 τόνων, που αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 2030 για να αντικαταστήσουν τα γηράσκοντα αμφίβια πλοία και τα περιπολικά σκάφη. Το Ολλανδικό Πολεμικό Ναυτικό θα αναβαθμίσει επίσης τις τέσσερις φρεγάτες αεροπορικής άμυνας της κλάσης De Zeven Provinciën με πυραύλους κρουζ Tomahawk, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το 2028.

Η κατασκευή του πρώτου από τα τέσσερα υποβρύχια κλάσης Orka, ισχύος 3.300 τόνων, με ντηζελοηλεκτρική πρόωση για την Ολλανδία αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος. Τα υποβρύχια βασίζονται σε μια μη πυρηνική παραλλαγή του γαλλικού σχεδιασμού Barracuda/Suffren, με τις δύο πρώτες μονάδες να αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία έως το 2034.

Η Βουλγαρία προμηθεύεται δύο πολυχρηστικά αρθρωτά περιπολικά σκάφη, ισχύος 2.300 τόνων.

Το πρώτο από αυτά, το Hrabri, εντάχθηκε στον στόλο τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ το Smeli θα τεθεί σε υπηρεσία το 2026. Τα πολεμικά πλοία που μεταφέρουν ελικόπτερα είναι οπλισμένα με πυραύλους RBS-15 Mk 3 κατά πλοίων, ένα σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS) για πυραύλους εδάφους-αέρος και τορπίλες ASW. Η Βουλγαρία έχει επίσης παραγγείλει NSM για την παράκτια άμυνα, με παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί έως το 2030.

Ο Καναδάς σκοπεύει να αγοράσει 15 αντιτορπιλικά πολλαπλών αποστολών κλάσης River, 7.800 τόνων, βασισμένα στο βρετανικό σχέδιο Type 26. Τα καναδικά πολεμικά πλοία Aegis θα τεθούν σε υπηρεσία μεταξύ 2035 και 2050 και θα ενσωματώνουν ραντάρ SPY-7, ικανότητα συνεργατικής εμπλοκής και ένα VLS Mk 41 που μεταφέρει πυραύλους αεράμυνας SM-2 και πυραύλους κρουζ Tomahawk. Τον Αύγουστο του 2025, το ναυτικό παρέλαβε το Robert Hampton Gray, το έκτο και τελευταίο του πλοίο περιπολίας στην Αρκτική και ανοικτής θάλασσας κλάσης Harry DeWolf, 6.600 τόνων. Δύο ακόμη κατασκευάζονται για την Καναδική Ακτοφυλακή.

Του χρόνου, αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο από τα δύο πλοία κοινής υποστήριξης κλάσης Protecteur 20.000 τόνων, ενώ ένα δεύτερο, που θα ονομαστεί Preserver, αναμένεται να καθελκυσθεί το 2026. Ο Καναδάς στοχεύει στην απόκτηση στόλου 12 μη πυρηνικών υποβρυχίων για παράδοση στα μέσα της δεκαετίας του 2030. Προβλέπονται επίσης έως και 16 αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας CP-8A Poseidon, με παραδόσεις που αναμένονται μεταξύ 2027 και 2028.

Η Δανία επεκτείνει τις δυνατότητές της στην Αρκτική και την υψηλού επιπέδου συλλογική άμυνα, χάρη στη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πέντε νέα πολυχρηστικά σκάφη περιπολίας της Αρκτικής 3.500 τόνων προγραμματίζονται να τεθούν σε υπηρεσία έως το 2030, με την κατασκευή να ξεκινάει το επόμενο έτος. Για την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης της Αρκτικής και των θαλάσσιων περιοχών, η Δανία επενδύει σε drones MQ-9B SeaGuardian για παράδοση στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και πειραματίζεται με μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου του Saildrone Voyager 33 ποδιών.

Η Δανία αγοράζει εκατοντάδες ναυτικές νάρκες για παράδοση μεταξύ 2027 και 2029, ενώ η παράκτια άμυνα ενισχύεται μέσω νέων συστοιχιών παράκτιας άμυνας NSM, οι οποίες παραγγέλθηκαν στα τέλη του 2025 για παραδόσεις που θα ξεκινήσουν το 2026. Το NSM αντικαθιστά επίσης τους πυραύλους Harpoon στα δανικά επιφανειακά πολεμικά πλοία. Το ναυτικό εξετάζει την αναβάθμιση των φρεγατών κατευθυνόμενων πυραύλων της κλάσης Iver Huitfeldt έναντι της απόκτησης μιας νέας κλάσης πολεμικών πλοίων αεροπορικής άμυνας, με την απόφαση να αναμένεται σύντομα.

Η Φινλανδία κατασκευάζει τέσσερις κορβέτες μεταφοράς ελικοπτέρων κλάσης Pohjanmaa 4.300 τόνων, οι οποίες θα εξοπλιστούν με το Mk 41 VLS. Τον Μάιο του 2025, καθελκύστηκε το πρωτοπορικό πλοίο Pohjanmaa, και μέχρι τις αρχές του 2026, περισσότερα βρίσκονταν υπό κατασκευή. Οι παραδόσεις των τεσσάρων πολεμικών πλοίων θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2027 και 2029.

Η Γαλλία σχεδιάζει ένα νέο αεροπλανοφόρο 80.000 τόνων με πυρηνική πρόωση, που θα ονομαστεί France Libre, στο πλαίσιο του προγράμματος Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG).

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2032, με παράδοση γύρω στο 2038, για να αντικαταστήσει το Charles de Gaulle. Κατά τη διάρκεια του 2025, η Γαλλία συνέχισε την επικύρωση του νέου πυραύλου εδάφους-αέρος Aster-30 B1NT, ο οποίος αναμένεται να παρέχει προηγμένες δυνατότητες άμυνας κατά βαλλιστικών πυραύλων στους γαλλικούς και συμμαχικούς στόλους.

Η πρώτη από τις πέντε πολυχρηστικές φρεγάτες κλάσης Amiral Ronarc’h, χωρητικότητας 4.500 τόνων παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στο πλαίσιο του προγράμματος FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) και είναι το πρώτο πλοίο της κλάσης που έχει συμφωνήσει να προμηθευτεί και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με πρώτη μονάδα τη φρεγάτα «Κίμων». Τέσσερις ακόμη φρεγάτες FDI (ή Belh@rra) θα ενταχθούν στον γαλλικό στόλο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Τρία από τα έξι περιπολικά πλοία κλάσης Félix Éboué, 1.300 τόνων, βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία στο πλαίσιο του προγράμματος υπερπόντιων περιπολικών σκαφών Patrouilleur Outre-mer. Τρία επιπλέον σκάφη θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του 2026 και του 2027. Το δεύτερο από τα τέσσερα προγραμματισμένα δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού καυσίμων κλάσης Jacques Chevallier, χωρητικότητας 31.000 τόνων, το Jacques Stosskopf, παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και ένα τρίτο σκάφος θα παραδοθεί το 2027.

Το 2025, τέθηκε σε υπηρεσία το τρίτο πυρηνικό υποβρύχιο επίθεσης (SSN) κλάσης Suffren (Barracuda) 5.300 τόνων, το Tourville, ενώ το τέταρτο σκάφος, το De Grasse, ξεκίνησε τις δοκιμές στη θάλασσα τον Φεβρουάριο του 2026. Δύο αδελφά SSN βρίσκονται υπό κατασκευή για παράδοση έως το 2029.

Στις αρχές του 2026, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σχέδια για την αύξηση του αριθμού των γαλλικών πυρηνικών κεφαλών, προκειμένου να αποτραπούν οι αυξανόμενες παγκόσμιες απειλές. Αυτό που προηγουμένως ήταν γνωστό ως πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων (SSBN) SNLE-3G ονομάστηκε επίσημα κλάση Invincible. Η κατασκευή του πρώτου από αυτά τα τέσσερα SSBN έχει ήδη ξεκινήσει, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να αντικαθιστούν την κλάση Le Triomphant από το 2036 περίπου.

Η Γερμανία σχεδιάζει την παράδοση έξι φρεγατών κλάσης Niedersachsen (F126) 10.500 τόνων από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Η κλάση θα μπορεί να μεταφέρει ευέλικτα πολυχρηστικά δομοστοιχεία αποστολών και δύο ελικόπτερα και θα είναι εξοπλισμένη με το Mk 41 VLS και πυραύλους κατά πλοίων NSM. Για να αντισταθμίσει τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα F126, η Γερμανία σκοπεύει να αποκτήσει τέσσερις νέες φρεγάτες MEKO A-200 DEU. Οκτώ ακόμη μεγαλύτερες φρεγάτες αεράμυνας επόμενης γενιάς F127, 12.000 τόνων, εξοπλισμένες με Aegis, προγραμματίζεται να τεθούν σε υπηρεσία από τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Θα φέρουν ραντάρ SPY-6 και ένα VLS 96 θέσεων που αναμένεται να ενσωματώνει πυραύλους SM-6 για την αεροπορική άμυνα και την άμυνα κατά βαλλιστικών πυραύλων. Η Γερμανία σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει τρία μεγάλα πλοία απομακρυσμένης εκτόξευσης πυραύλων που θα λειτουργούν ως μη επανδρωμένα πλοία οπλοστασίου «wingman».

Η δέκατη και τελευταία κορβέτα κλάσης Braunschweig (K130) 1.840 τόνων, η Lübeck, βρίσκεται υπό κατασκευή, ενώ η ένατη μονάδα, η Augsburg, θα τεθεί σε υπηρεσία φέτος. Το πρώτο από τα δύο δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού τύπου 707 των 20.000 τόνων αναμένεται να παραδοθεί έως το 2027, ενώ το δεύτερο πλοίο καθελκύστηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η Γερμανία έχει παραγγείλει έξι υποβρύχια τύπου 212CD (κοινό σχέδιο) με σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από την αναερόβια πρόωση (AIP) και ενδέχεται να παραγγείλει ακόμη τρία στο μέλλον. Η παράδοση του πρώτου υποβρυχίου, το οποίο αναπτύσσεται από κοινού με τη Νορβηγία, αναμένεται το 2032.

Η Γερμανία παρέλαβε το πρώτο της αεροσκάφος P-8A Poseidon τον Οκτώβριο του 2025 και ελικόπτερα NH90 Sea Tiger τον Δεκέμβριο του 2025. Τα τρέχοντα σχέδια προβλέπουν συνολικά 8 έως 12 P-8 και 31 Sea Tigers έως το 2030.

Η Ελλάδα προμηθεύεται τέσσερις φρεγάτες κλάσης Κίμων 4.500 τόνων βάσει του γαλλικού προγράμματος FDI. Η πρώτη παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Οι άλλες Nearchos και Formion προγραμματίζεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η τέταρτη παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025 για παράδοση μέχρι το 2029.

Επίσης η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει στα χέρια της γαλλική πρόταση για τα υποβρύχια Blacksword Barracuda, στοχεύοντας στην αντικατάσταση των παλαιών ελληνικών υποβρυχίων Type 209 που μετρούν ήδη μισό αιώνα ζωής.

Η Ελλάδα αναμένει να ολοκληρώσει μια συμφωνία αργότερα φέτος για την αγορά δύο μεταχειρισμένων φρεγατών της κλάσης Carlo Bergamini (FREMM) που βρίσκονται σε υπηρεσία από την Ιταλία, με δυνατότητα για δύο ακόμη. Η Ελλάδα έχει εξοπλίσει με πυραύλους SPIKE NLOS ορισμένα από τα περιπολικά της κλάσης «Μαχητής» και εργάζεται για την αναβάθμιση των υφιστάμενων φρεγατών MEKO 200HN (κλάσης «Ύδρα») και τον εκσυγχρονισμό του στόλου υποβρυχίων τύπου 214HN.

Η Ιταλία: Η 10η φρεγάτα της κλάσης Carlo Bergamini, η Emilio Bianchi, εντάχθηκε στον στόλο το καλοκαίρι του 2025. Το 11ο και το 12ο πλοίο είναι πιο προηγμένες παραλλαγές FREMM Evolution (EVO) και θα τεθούν σε υπηρεσία έως το 2030.

Από την Ρώμη βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον σχεδιασμό και την απόκτηση δύο αντιτορπιλικών νέας γενιάς 14.000 τόνων στο πλαίσιο του ιταλικού προγράμματος DDX.

Αναμένεται να είναι οπλισμένα με VLS μεγάλης χωρητικότητας και αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Το δεύτερο πλοίο υλικοτεχνικής υποστήριξης κλάσης Vulcano 27.000 τόνων της Ιταλίας παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Τον Φεβρουάριο του 2026, τέθηκε η καρίνα του πρώτου από τα υποβρύχια U212 NFS (υποβρύχια εγγύς μέλλοντος) της Ιταλίας. Προβλέπεται η παράδοση τεσσάρων υποβρυχίων U212 NFS από το 2029, με δυνατότητα για δύο επιπλέον σκάφη στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η Νορβηγία επέλεξε το βρετανικό σχέδιο Type 26 για το μελλοντικό της πρόγραμμα φρεγατών και σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον πέντε από τα σκάφη των 8.000 τόνων για να αντικαταστήσει την κλάση Fridtjof Nansen. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με τις παραδόσεις να αρχίζουν γύρω στο 2030.

Έως και δέκα μεγάλα πλοία περιπολίας 2.000 τόνων και 18 μεσαία 1.000 τόνων έχουν προγραμματιστεί για το Νορβηγικό Πολεμικό Ναυτικό και την Ακτοφυλακή. Τα τρέχοντα σχέδια προβλέπουν την έναρξη της κατασκευής το 2027, με τις παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2030. Η Νορβηγία έχει ενισχύσει τη δέσμευσή της στο γερμανο-νορβηγικό πρόγραμμα υποβρυχίων τύπου 212CD και σκοπεύει να αποκτήσει έξι υποβρύχια AIP 2.800 τόνων. Το πρώτο νορβηγικό σκάφος αναμένεται να παραδοθεί το 2029.

Η Πολωνία έχει παραγγείλει τρεις φρεγάτες κλάσης Miecznik 7.000 τόνων, που κατασκευάζονται τοπικά και βασίζονται στο βρετανικό σχέδιο τύπου 31.

Το πρώτο πλοίο, που θα ονομαστεί Wicher, θα καθελκυστεί αργότερα φέτος και θα παραδοθεί το 2028. Δύο αδελφά πλοία αναμένονται έως το 2032.

Τα τέταρτο και πέμπτο ναρκαλιευτικά κλάσης Kormoran II 830 τόνων της Πολωνίας αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία έως το 2027. Το έκτο καθελκύστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και θα ενταχθεί στον στόλο το 2027.

Το πρώτο από τα δύο πλοία συλλογής πληροφοριών 2.200 τόνων της κλάσης DELFIN καθελκύστηκε την 1η Ιουλίου 2025, ενώ το δεύτερο πλοίο καθελκύστηκε τον Ιανουάριο του 2026. Οι παραδόσεις προβλέπονται για το 2027 και το 2028. Η Πολωνία παρήγγειλε τρία σουηδικά υποβρύχια της κλάσης A26 Blekinge τον Νοέμβριο του 2025, με παράδοση στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Στις αρχές του 2026, η Πολωνία έθεσε την καρίνα για ένα νέο πλοίο διάσωσης υποβρυχίων και προστασίας κρίσιμων υποδομών 6.500 τόνων, το οποίο θα ονομαστεί Ratownik. Η θέση του σε υπηρεσία έχει προγραμματιστεί για το 2029.

Το πολυλειτουργικό μητρικό πλοίο drones 7.000 τόνων της D. João II της Πορτογαλίας έχει προγραμματιστεί να καθελκυστεί το 2026. Έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιφανειακά και υποβρύχια οχήματα, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης και έρευνας. Έξι επιπλέον περιπολικά ανοικτής θάλασσας κλάσης Viana do Castelo, 1.600 τόνων, βρίσκονται υπό κατασκευή για παράδοση μεταξύ 2027 και 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πορτογαλία σχεδιάζει να αποκτήσει τρεις φρεγάτες FREMM EVO για υπηρεσία τη δεκαετία του 2030. Εάν επιβεβαιωθεί, αναμένεται σύναψη σύμβασης αργότερα φέτος.

Η Ρουμανία εκσυγχρονίζει τον στόλο της για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απειλές στη Μαύρη Θάλασσα. Τα NSM αναμένεται να παραδοθούν το 2026, ενισχύοντας την παράκτια άμυνα. Μια νέα κορβέτα της τουρκικής κλάσης Hisar, 2.300 τόνων, θα τεθεί σε υπηρεσία φέτος και θα είναι επίσης οπλισμένη με NSM. Η Ρουμανία αναλαμβάνει την κορβέτα, που κατασκευάστηκε αρχικά για την Τουρκία, αντί να ξεκινήσει από το μηδέν. Η Ρουμανία ελπίζει να αποκτήσει δύο υποβρύχια μακροπρόθεσμα.

Η Ρουμανία απέκτησε το πρώτο τουρκικό σκάφος περιπολίας ανοικτής θάλασσας κλάσης Hisar απευθείας από τη γραμμή παραγωγής. Το πλοίο, που προηγουμένως ονομαζόταν Akhisar, θα τεθεί σε υπηρεσία στη Ρουμανία φέτος. Το δεύτερο πλοίο παραδόθηκε στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2025.

Η εξαίρεση της Ισπανίας

Η Ισπανία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα έως το 2035, εστιάζοντας αντ' αυτού στη διατήρηση ενός προηγούμενου στόχου τουλάχιστον 2%. Η πρώτη φρεγάτα της κλάσης Bonifaz καθελκύστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και προγραμματίζεται να τεθεί σε υπηρεσία το 2028 στο πλαίσιο του προγράμματος πέντε πλοίων. Τα σκάφη των 6.100 τόνων διαθέτουν το σύστημα Aegis, ραντάρ AN/SPY-7(V)2 και Mk 41 VLS. Οι παραδόσεις των φρεγατών θα συνεχιστούν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Οι παλαιότερες φρεγάτες Aegis της κλάσης Álvaro de Bazán θα αναβαθμιστούν επίσης για να παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 2040.

Δύο περιπολικά πλοία της κλάσης Meteoro παραγγέλθηκαν στα τέλη του 2025. Θα είναι το έβδομο και το όγδοο της κλάσης, και η κατασκευή τους προβλέπεται να ξεκινήσει το 2027. Τον Νοέμβριο του 2025, τοποθετήθηκε η καρίνα για μια νέα παραλλαγή διάσωσης υποβρυχίων του σχεδιασμού Meteoro, για την υποστήριξη των υποβρυχίων της κλάσης Isaac Peral. Στα τέλη του 2025, το Isaac Peral πραγματοποίησε την πρώτη του αποστολή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Προβλέπονται τρία επιπλέον σκάφη. Το Narciso Monturiol καθελκύστηκε τον Νοέμβριο του 2025, με παράδοση έως το 2027. Το τρίτο και το τέταρτο υποβρύχιο θα παραδοθούν με συστήματα AIP, τα οποία θα εγκατασταθούν εκ των υστέρων στα δύο πρώτα σκάφη. Οι παραδόσεις των ελικοπτέρων MH-60R Seahawk θα ξεκινήσουν το 2026, με τα οκτώ να αναμένεται να παραδοθούν έως το επόμενο έτος.

Η Σουηδία σχεδιάζει να αποκτήσει μια νέα κλάση τεσσάρων επιφανειακών πολεμικών πλοίων 3.000 τόνων της κλάσης Luleå, εστιασμένων στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και την αεροάμυνα, με παράδοση στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Οι πέντε κορβέτες τύπου Visby αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με ένα προηγμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας Sea Ceptor VLS, ελαφριές τορπίλες τύπου 47 και πυραύλους κατά πλοίων RBS-15 Mk 4. Δύο νέα υποβρύχια τύπου Blekinge 2.100 τόνων (σε κατάδυση) με δυνατότητα AIP προγραμματίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος A26. Το πρώτο από αυτά αναμένεται το 2031 και το δεύτερο το 2033.

Τι ετοιμάζει η Τουρκία

Το πρόγραμμα της Τουρκίας για οκτώ φρεγάτες κλάσης Istanbul 3.100 τόνων, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτάθηκε το 2026 μετά από συμφωνία για τη μεταφορά της δεύτερης και της τέταρτης φρεγάτας στην Ινδονησία. Το πρωτότυπο πλοίο Istanbul είναι πλήρως επιχειρησιακό, ενώ το τρίτο πλοίο, το İzmit, καθελκύστηκε το 2025. Το πέμπτο πλοίο, το Akdeniz, καθελκύστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Η Τουρκία θα αποκτήσει δύο επιπλέον φρεγάτες για να αντικαταστήσει τις δύο που μεταφέρθηκαν στην Ινδονησία.

Το 2025 ξεκίνησε η κατασκευή των πρώτων αντιπυραυλικών καταδρομικών κλάσης Tepe 8.300 τόνων στο πλαίσιο του προγράμματος TF-2000. Τελικά προβλέπεται να τεθούν σε υπηρεσία έως και οκτώ TF-2000 από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Το πρώτο από τα νέα σκάφη περιπολίας ανοικτής θάλασσας κλάσης Hisar 2.300 τόνων της Τουρκίας μεταφέρεται στη Ρουμανία, οπότε το δεύτερο πλοίο, το Koçhisar, έγινε το πρώτο που εντάχθηκε στον τουρκικό στόλο τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Τουρκία διαθέτει το TCG Anadolu (L-400), που είναι το πρώτο αμφίβιο επιθετικό πλοίο (ελικοπτεροφόρο/mini αεροπλανοφόρο) του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2023.

Η Άγκυρα έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός εγχώριου αεροπλανοφόρου μικρής απογείωσης 60.000 τόνων, ικανό να λειτουργεί έως και 50 αεροσκάφη με «σκι-τζαμπ» και καλώδια ακινητοποίησης. Η καθέλκυση του αεροπλανοφόρου θα πραγματοποιηθεί πιθανώς έως το 2028, με παράδοση έως το 2030. Το Ç-159, το πρώτο από τα οκτώ προγραμματισμένα αποβατικά σκάφη LCM 1.100 τόνων, τέθηκε σε υπηρεσία στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2025· τα υπόλοιπα LCM προγραμματίζεται να παραδοθούν έως το 2027.

Το δεύτερο υποβρύχιο τύπου 214TN της Τουρκίας με δυνατότητα AIP, το Hızır Reis, τέθηκε σε υπηρεσία τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ τέσσερα ακόμη προγραμματίζεται να παραδοθούν έως το 2029. Το εθνικό πρόγραμμα υποβρυχίων MİLDEN 2.700 τόνων βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, με σχέδια για την κατασκευή υποβρυχίων με δυνατότητα AIP που θα τεθούν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 2030.

H δυναμική του Ηνωμένου Βασιλείου με... τα ελληνικά ονόματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να αποκτήσει οκτώ φρεγάτες ASW κλάσης City (Τύπου 26) 8.000 τόνων και πέντε φρεγάτες γενικής χρήσης κλάσης Inspiration (Τύπου 31) 5.700 τόνων κατά την επόμενη δεκαετία. Το Glasgow, το πρώτο από τα φρεγάτα Τύπου 26, βρίσκεται σε φάση εξοπλισμού και αναμένεται να παραδοθεί το 2028, ενώ τα υπόλοιπα επτά φρεγάτα θα ακολουθήσουν έως το 2035. Το πρώτο φρεγάτο Τύπου 31, το Venturer, καθελκύστηκε τον Ιούνιο του 2025 και αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο γύρω στο 2027.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε η κατασκευή του μελλοντικού Resurgent, του πρώτου από τα τρία πλοία στερεάς υποστήριξης στόλου 39.000 τόνων που προγραμματίζεται να παραδοθούν στο Βασιλικό Βοηθητικό Στόλο από το 2031.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, τέθηκε σε υπηρεσία το Agamemnon, το έκτο SSN κλάσης Astute του Βασιλικού Ναυτικού. Το έβδομο και τελευταίο της κλάσης, το Achilles, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029. Στο πλαίσιο του προγράμματος AUKUS προγραμματίζονται έως και 12 νέα SSN, με τα σκάφη να τίθενται σε υπηρεσία στα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2040.

Οι εργασίες για τα τέσσερα SSBN κλάσης Dreadnought των 17.200 τόνων συνεχίζονται, και τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεκίνησε η κοπή του χάλυβα για το τέταρτο και τελευταίο σκάφος της κλάσης, το οποίο θα ονομαστεί King George VI. Τα SSBN αναμένεται να αρχίσουν να τίθενται σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Το αεροπλανοφόρο βραχείας απογείωσης και κάθετης προσγείωσης 65.000 τόνων Prince of Wales επέστρεψε στη βάση του τον Νοέμβριο μετά από οκτάμηνη αποστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας διέθετε αεροπορική πτέρυγα 18 έως 24 μαχητικών F-35B. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, 41 αεροσκάφη F-35B είχαν παραδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τουλάχιστον 74 προβλέπεται να τεθούν σε υπηρεσία έως το 2033.

