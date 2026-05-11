«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

Στον κόσμο του διαδικτύου κυκλοφορούν πολλά ανάλογα κλιπ με «μεταμορφώσεις» από τη μια στιγμή στην άλλη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στην εποχή των social τα φίλτρα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους infuencers, αλλά και τους απλούς χρήστες, για να φαίνονται πιο ελκυστικοί, ομορφότεροι, νεότεροι ή οτιδήποτε άλλο.

Όμως η υπερβολική χρήση τους, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Υπάρχει πληθώρα βίντεο όπου στη διάρκεια ζωντανής ροής, ένα σφάλμα, κάνει τρομακτικές αποκαλύψεις οδηγώντας σε μαζική και άτακτη φυγή τους ακολούθους.

Στην Κίνα, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία livestreamer σαγήνευε τους άνδρες θεατές με το φίλτρο νεότητας, βάζοντάς τους να της στείλουν δώρα και χρήματα. Όμως ξαφνικά, ενώ μετέδιδε, το φίλτρο κατέρρευσε αποκαλύπτοντας το πραγματικό πρόσωπό της, αλλά και την ηλικία της. Έχασε 140.000 followers μέσα σε λίγες ώρες.

Μία παρόμοια περίπτωση, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αφορά επίσης μία Κινέζα influencer, με την υπόθεσή της να διακινείται μέσω των αναρτήσεων, χωρίς να υπάρχει επαλήθευση.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η influencer έκανε ζωντανή ροή όταν το φίλτρο ομορφιάς της έσβησε για λίγο, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, από την εικόνα της νεαρής με τη λευκή, λεία επιδερμίδα και τη μικροσκοπική εμφάνιση. Το κλιπ διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα και καταγράφει τη στιγμή που το φίλτρο παρουσιάζει σφάλμα.

Η ταυτότητα της γυναίκας στο viral κλιπ παραμένει άγνωστη.

Πριν από αρκετά χρόνια, το 2019, υπήρξε και η περίπτωση της δημοφιλούς Κινέζας βιντεομπλόγκερ που αυτοαποκαλούνταν «Υψηλότατη Qiao Biluo». Οι ακόλουθοί της, έμειναν άναυδοι όταν ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσής της αποκάλυψε ότι είναι μια μεσήλικη γυναίκα και όχι η νεαρή, λαμπερή κοπέλα που νόμιζαν ότι ήταν.

Η αποκάλυψη, όπως ανέφερε τότε το BBC, οδήγησε σε συζητήσεις σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Οι Global Times της Κίνας ανέφεραν ότι είχε «λατρευτεί» ως «χαριτωμένη θεά» από ορισμένα μέλη του πιστού κοινού της, με ορισμένους θαυμαστές να της δίνουν ακόμη και περισσότερα από 100.000 γιουάν (14.533 δολάρια, 11.950 λίρες).

Η ιστορία ήταν απίστευτα δημοφιλής στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, με περισσότερους από 600 εκατομμύρια ανθρώπους να διαβάζουν αναρτήσεις που χρησιμοποιούν ένα hashtag που μεταφράζεται σε «γυναίκα vlogger βιώνει σφάλμα που δείχνει το πρόσωπο της ηλικιωμένης κυρίας» και περισσότερους από 50.000 να χρησιμοποιούν το ίδιο το hashtag.

Η Κίνα έχει εκατομμύρια live-streamers και η χρήση φίλτρων προσώπου είναι κάτι που είναι κοινό σε μυριάδες κοινωνικές πλατφόρμες.

