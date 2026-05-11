Καναδάς: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αμάξι, «πέταξε» και προσγειώθηκε πάνω σε φανάρι
Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο σε δρόμο του Βανκούβερ
Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Καναδά, με μία μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η μοτοσικλέτα πέταξε στον αέρα και προσγειώθηκε πάνω σε ένα φανάρι σε δρόμο του Βανκούβερ.
Το βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης φαίνεται να δείχνει τη μοτοσικλέτα να κατευθύνεται νότια πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, μια ασημένια BMW, που έστριβε αριστερά. Τόσο ο αναβάτης όσο και η μοτοσικλέτα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης στη διασταύρωση και τον δρόμο αποκλεισμένο.
Ο μπροστινός προφυλακτήρας του άλλου αυτοκινήτου υπέστη ζημιές και το παρμπρίζ θρυμματίστηκε από τη δύναμη της σύγκρουσης.
Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αλλά μη απειλητικά για τη ζωή του τραύματα. Ο οδηγός του άλλου οχήματος δεν υπέστη κανένα τραύμα.