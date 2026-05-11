Καναδάς: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αμάξι, «πέταξε» και προσγειώθηκε πάνω σε φανάρι

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Καναδά, με μία μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η μοτοσικλέτα πέταξε στον αέρα και προσγειώθηκε πάνω σε ένα φανάρι σε δρόμο του Βανκούβερ.

Το βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης φαίνεται να δείχνει τη μοτοσικλέτα να κατευθύνεται νότια πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, μια ασημένια BMW, που έστριβε αριστερά. Τόσο ο αναβάτης όσο και η μοτοσικλέτα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle.



Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured.



Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης στη διασταύρωση και τον δρόμο αποκλεισμένο.

Ο μπροστινός προφυλακτήρας του άλλου αυτοκινήτου υπέστη ζημιές και το παρμπρίζ θρυμματίστηκε από τη δύναμη της σύγκρουσης.

Motorcycle flies onto traffic light pole after head-on collision with BMW, wild video shows https://t.co/tFEBzUgFrx pic.twitter.com/5fUQhVKJZe — New York Post (@nypost) May 11, 2026

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αλλά μη απειλητικά για τη ζωή του τραύματα. Ο οδηγός του άλλου οχήματος δεν υπέστη κανένα τραύμα.

Διαβάστε επίσης