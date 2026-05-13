Χρυσός Θόλος: Θα κοστεί άνω του 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Το ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, με την ονομασία «Χρυσός Θόλος» που θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κοστίσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τις επόμενες δυο δεκαετίες, υποδεικνύει έκθεση της υπηρεσίας προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η ανεξάρτητη υπηρεσία εκτιμά πως τα κόστη του «Χρυσού Θόλου» θα φθάσουν σε ύψος ως και 1,2 τρισεκ. δολαρίων τα επόμενα 20 χρόνια μόνο για το υλικό.

Τα δυο τρίτα της δαπάνης για υλικό αναμένεται πως θα αφορούν την πτυχή του συστήματος που θα είναι ανεπτυγμένη στο διάστημα, οπλισμένους δορυφόρους, εξηγείται στο κείμενο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε το σχέδιο αυτό κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, μοιάζοντας να εμπνέεται από το ισραηλινό σύστημα «Σιδηρούς Θόλος», αλλά να αναφέρεται σε πολύ πιο ευρεία ασπίδα από αυτό: με βάση όσα είπε, θα είναι ικανό να αναχαιτίζει όχι μόνο πυραύλους με βραχύ βεληνεκές, αλλά και πυραύλους με μακρό βεληνεκές, υπερηχητικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η αναγγελία αυτή μοιάζει να συνεπάγεται πολύ μεγάλη επέκταση των σημερινών δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ, σε εθνική κλίμακα.

Ο ρεπουμπλικάνος έλεγε πέρυσι ότι έχει ήδη προβλεφθεί αρχική χρηματοδότηση 25 δισεκ. δολαρίων και ότι συνολικά το κόστος υπολογιζόταν πως θα φτάσει τα 175 δισεκ. δολάρια.

Η έκθεση του CBO βασίζεται σε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

