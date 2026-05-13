Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα και Τα μάτια της Νάντιας

Το πολιτικό σύστημα κοχλάζει αν και είναι ακόμα νωρίς, κι έτσι πέρασε απαρατήρητο. Όμως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μετά από καιρό στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Και το έκανε στην συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών κ. Michael McGrath, η οποία δεν απασχόλησε ούτε μονόστηλο χθες. «Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση, με την έννοια του να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος, ενόψει των επόμενων εκλογών» δήλωσε ο Κυριάκος κατά την διάρκεια της συνάντησης. Σήμερα θα μιλήσει για ενεργειακά.

Οι προτάσεις

Η κυβέρνηση δέχεται συντονισμένα πυρά για το κράτος Δικαίου και τα θέματα δικαιοσύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αναζητά ασπίδα. Όπως αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ των αλλαγών που θα αλλάξουν το τοπίο και θα αποτελέσουν αιχμή της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, είναι η αλλαγή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ειδικά για το δεύτερο ο ΠΘ επισήμανε ότι «επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το Κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων, και ουσιαστικά να διασφαλίσουμε τη δίκαιη μεταχείριση των Υπουργών, με ένα «ελαφρύ» μόνο κοινοβουλευτικό «φίλτρο» όσον αφορά τη δίωξη εν ενεργεία ή πρώην Υπουργών».

Ελπίδα για σταθερότητα

Εκτός από τον Επίτροπο με το τζιζ χαρτοφυλάκιο, ο Κυριάκος συναντήθηκε χθες και με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου, την οποία υποδέχτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών Χατζηβασιλείου, και η διπλωματική σύμβουλος του ΠΘ Νασίκα.

Κι αυτή η επίσκεψη πέρασε κάτω από το ραντάρ, είχε όμως κι αυτή ενδιαφέρον καθώς η Αννίτα είναι και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βουλευτικές εκλογές την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Πρόεδρος μετέφερε στον δικό μας την χαρά της για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, και εξέφρασε την ευχή να κρατήσει και η Κύπρος την σταθερότητα «ως κόρην οφθαλμού». Όπως είπε, υπάρχουν πολλά ανοιχτά, σύνθετα προβλήματα τα οποία όμως δεν λύνονται με τοξικότητα, ούτε με λαϊκισμό αλλά με πράξεις ευθύνης.

Ρίχνοντας μια ματιά στο νησί, το Μαντείο είδε ΑΚΕΛ και ΔΥΣΗ να χτυπιούνται για πρώτη και δεύτερη θέση, ενώ σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα εμφανίζεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας,

ο οποίος θα βάλει πόδι και στην Βουλή.

Ντέρμπι για 2ο

Σε αντίθεση με την Κύπρο, στα δικά μας το ντέρμπι παίζεται για την δεύτερη, κι όχι την πρώτη θέση. Στην δημοσκόπηση της Interview (Political) ο ερευνητής αποφάσισε να σκίσει την απόφαση του ΣΕΔΕΑ, να μην μετρούνται τα υπό ίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού μαζί με τα υπόλοιπα. Τα έβαλε λοιπόν κάτω και έβγαλε δεύτερο τον Αλέξη.

Όμως η εν λόγω εταιρία είναι ίσως η μοναδική που δίνει και χαρές μεγάλες στον Πρόεδρο Ανδρουλάκη, καθώς σε άλλο πίνακα, δίνει συντριπτική παράσταση νίκης στο ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα.

Φυσικά τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Στην έρευνα της Real Polls (Protagon) του περασμένου Φεβρουαρίου, σε ερώτηση για την παράσταση νίκης του δεύτερου κόμματος, στο σύνολο των ψηφοφόρων βγήκε πάλι το ΠΑΣΟΚ με 30,4%,

Οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων εκτός ΝΔ χαμήλωναν το ποσοστό στο 20,8%

Ενώ οι ψηφοφόροι της ΝΔ, απογείωσαν την παράσταση νίκης του ΠΑΣΟΚ στο 60,4%

Υπάρχει περίπτωση οι ψηφοφόροι της ΝΔ να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ για να βγει δεύτερο κόμμα, ώστε να συγκυβερνήσει με το δικό τους; Χλωμό, αν και άβυσσος η ψυχή του ψηφοφόρου.

Στράτος στην επίθεση

Γενικώς η Χαριλάου Τρικούπη είναι ένα βήμα πριν την υστερία, όπου φυσικά αυτός που της φταίει είναι ο αγγελιοφόρος. Η κολλημένη βελόνα, δημιουργεί νευρικότητα, καθώς το αφήγημα «πρώτοι με μια ψήφο» δύσκολα μπορεί να σταθεί, και η αλλαγή αφηγήματος εν κινήσει θα δείξει αδυναμία- ιδιαίτερα τώρα που εμφανίζονται Τσίπρας και Καρυστιανού. Η τσουχτερή απάντηση του έμπειρου Στράτου Φαναρά της Metron, κατά στελεχών του Πασοκ που επιτίθενται και αμφισβητούν τις έρευνες,

έφερε στον αφρό το πρόβλημα και στριμώχνει την αξιωματική αντιπολίτευση. Πόσο μάλλον που τα βέλη κατά δημοσκόπων εκτοξεύονται και από στέλεχος με καθήκοντα στον Τομέα Επικοινωνίας.

Ο Φαναράς, ο μόνος που προέβλεψε το εκλογικό αποτέλεσμα νίκης του Σημίτη το 2000, καταλήγει στην ανάρτησή του «άντε και καλά μυαλά» κι αυτό σίγουρα δεν είναι καλή ευχή για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Τρίχες

Η Χαριλάου Τρικούπη εκτός από το άγχος για τα αποτελέσματα των εταιριών δημοσκοπήσεων έχει ν’ ασχοληθεί και με άλλα θέματα. Μερικά της τα βάζουν φωτογενείς πολιτευτές της,

με συχνές παρουσίες στα μίντια. Η κ. Βάσια Αναστασίου, -που έγινε διάσημη όταν είπε ότι την χωρίζει ένας θάνατος από την βουλευτική έδρα, εννοώντας ότι αν πεθάνει η Μανώλης Χριστοδουλάκης θα πάρει την θέση του-, ξαναχτύπησε.

Αυτή την φορά σχολιάζοντας την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Ρεματιά. Το πολιτικό της σχόλιο ήταν βαρύ και ψαγμένο.

«Αρχικά, να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κάνα δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί κι είναι αρκετά έντονη η μπογιά…» δήλωσε (Κόντρα24), με την σιγουριά ειδήμονος περί κομμωτηρίου.

Επίπεδο

Η διαφορά στην ποιότητα του σχολίου φάνηκε αμέσως, όταν η βουλευτής Δυτικού Τομέα του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου αφιέρωσε ένα τραγούδι (Open) στον πολιτικό αντίπαλο Κώστα Ζαχαριάδη: «Άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου». Νομίζω ότι είναι γραμμένο για σένα, είναι πολύ δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπο του Συριζα και η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρα Τσίπρα Τσίπρα» είπε η Νάντια χαμογελώντας.

Και ο Ζαχαριάδης το δέχτηκε το τραγούδι και της αφιέρωσε με την σειρά του το «χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο που κοιτάνε»,

λέγοντας: «ιδίως τα μάτια της κ. Γιαννακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά».

Σας φιλώ

Η Πυθία