«Σταματήστε τη γενοκτονία»: Συνθήματα κατά του Ισραήλ στον ημιτελικό της Eurovision

Ο Noam Bettan από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ ακούστηκαν κατά την εμφάνιση της ισραηλινής συμμετοχής στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, το βράδυ της Τρίτης, ενώ συνελήφθη και ένας διαδηλωτής.

Δέκα χώρες προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό της φετινής Eurovision, ανάμεσά τους και το Ισραήλ με το ρομαντικό ποπ τραγούδι «Michelle», που ερμήνευσε ο 28χρονος Noam Bettan.

The moment it was announced that Israel’s Noam Bettan qualified for the Eurovision grand final.

pic.twitter.com/pmXNfv8wFn — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 12, 2026

Η εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί συνήθως στο διαγωνισμό τραγουδιού έχει επισκιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Πέντε χώρες μποϊκοτάρουν την φετινή διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, η οποία έχει κερδίσει επτά φορές.

Ο 28χρονος Ισραηλινός εκπρόσωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ανάμεικτη υποδοχή στον ημιτελικό της Τρίτης.

Κατά την εμφάνιση του Noam Bettan στη σκηνή της Βιέννης, ακούστηκαν συνθήματα κατά του Ισραήλ, όπως το «Stop the genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία») από το κοινό, ενώ άλλοι φώναζαν το όνομά του σε ένδειξη υποστήριξης.

Το σύνθημα ακούστηκε και στην ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ, αφού ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας (ORF), δήλωσε ότι δεν θα σωπάσει το κοινό και τις αποδοκιμασίες τους προς οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

Την ίδια ώρα, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

A pro-Palestine protestor was forcefully removed from the #Eurovision arena tonight after Israel performed. His chants were heard before and during the performance. pic.twitter.com/tCdoU873yE — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 12, 2026

Πριν από τον διαγωνισμό, ο τραγουδιστής δήλωσε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι ήταν αποφασισμένος να επικεντρωθεί μόνο στην μουσική και να μην ακούσει το κοινό.

Σε δήλωσή τους μετά την εκπομπή, οι διοργανωτές της Eurovision, η EBU, ανέφεραν ότι το μέλος του κοινού που ακούστηκε να φωνάζει το σύνθημα βρισκόταν «κοντά σε μικρόφωνο, εκφράζοντας δυνατά τις απόψεις του» – τόσο καθώς το Ισραήλ ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή όσο και κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του 28χρονου.

«Αργότερα απομακρύνθηκε από την ασφάλεια επειδή συνέχιζε να ενοχλεί το κοινό», ανέφερε η δήλωση. «Τρία ακόμη άτομα απομακρύνθηκαν επίσης από την αρένα από την ασφάλεια για τον ίδιο λόγο».

Ωστόσο, υπήρχαν και υποστηρικτές του 28χρονου Noam Bettan, οι οποίοι κρατούσαν ψηλά ισραηλινές σημαίες.

Μέλη του κοινού κυμάτιζαν ισραηλινές σημαίες, ενώ ο Noam Bettan ερμήνευε το τραγούδι «Michelle» κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. AP

Πέντε χώρες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό

Η φετινή Eurovision διεξάγεται με την απουσία πέντε χωρών από τον διαγωνισμό. Η Ισπανία, μία από τις αποκαλούμενες Big 5, η Ολλανδία, η Σλοβενία η Ιρλανδία και η Ισλανδία αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό, ως διαμαρτυρία για την συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Οι αποχωρήσεις καταγράφηκαν μετά τη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) — του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση — όπου συζητήθηκαν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας δεν μετέδωσε τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού η χώρα αποφάσισε να μποϊκοτάρει την εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, και αντ' αυτού προέβαλε μια ανθολογία ταινιών για την Παλαιστίνη.

«Δεν θα μεταδώσουμε τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες πριν από τον διαγωνισμό, η διευθύντρια του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας (RTV), Ξένιγια Χόρβατ, στο Associated Press. «Αντ' αυτού θα προβάλλουμε την ανθολογία "Voices of Palestine", η οποία αποτελείται από ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους για τους Παλαιστίνιους».