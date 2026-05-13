Αρκούδα στα Γρεβενά κάνει λασπόλουτρο και γίνεται viral - Η εξήγηση πίσω από τη συμπεριφορά της

Μια ιδιαίτερη στιγμή από τα ορεινά των Γρεβενών κατέγραψε ο Ελευθέριος Ζιούτης, με το βίντεο μιας καφέ αρκούδας που απολαμβάνει λασπόλουτρο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα του άγριου ζώου να κυλιέται στη λάσπη προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών χρηστών, ωστόσο πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβονται σημαντικοί λόγοι επιβίωσης και προστασίας.

Γιατί οι αρκούδες κάνουν λασπόλουτρο

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η καφέ αρκούδα χρησιμοποιεί τη λάσπη ως φυσικό τρόπο για να δροσιστεί, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς μήνες. Η υγρή επιφάνεια βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ παραμένει πάνω στο πυκνό τρίχωμα για αρκετή ώρα, προσφέροντας ανακούφιση από τη ζέστη.

Παράλληλα, η λάσπη λειτουργεί σαν φυσικό προστατευτικό απέναντι στα έντομα και τους ερεθισμούς του δέρματος, ενώ μπορεί να προστατεύσει ακόμη και από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Μια φυσική συμπεριφορά με πολλαπλό ρόλο

Το λασπόλουτρο δεν σχετίζεται μόνο με τη θερμορύθμιση. Σύμφωνα με επιστημονικές παρατηρήσεις, οι αρκούδες συχνά χρησιμοποιούν τη διαδικασία αυτή για χαλάρωση και εκτόνωση μετά από έντονη δραστηριότητα ή συγκρούσεις με άλλα ζώα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η λάσπη βοηθά ακόμη και στην κάλυψη οσμών μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Η συμπεριφορά αυτή θεωρείται απολύτως φυσιολογική και συνηθισμένη για μεγάλα άγρια θηλαστικά.

Αυξάνεται ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στη χώρα παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη. Οι αρκούδες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με παρουσία κυρίως στην Πίνδο και τη Ροδόπη, αλλά και με νέες εμφανίσεις σε περιοχές όπου το είδος είχε εξαφανιστεί για δεκαετίες.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αύξηση του πληθυσμού δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση ζημιών σε αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κάτι που αποδίδεται στα προληπτικά μέτρα και στην καλύτερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.