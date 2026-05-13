Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

Για μια ακόμα ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου πρέπει να αποδεχθούν ότι θα χάσουν πολλές ώρες από τη μέρα τους για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Ο Κηφισός για άλλη μια φορά προκαλεί οργή κι απόγνωση, με την κίνηση να ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και να φτάνει στο Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει στη Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού και τη Βασιλίσσης Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς και η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως προς την άνοδο.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.