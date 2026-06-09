Η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στον Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

Τη διαβεβαίωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τι ακριβώς έχει συμβεί με τις παρεμβολές σε αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς Άμυνας της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας ενώ βρίσκονταν στον αέρα προς την Κύπρο, το βράδυ της Κυριακής, για να συμμετάσχουν στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, έδωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Anitta Hipper, στο πλαίσιο του καθιερωμένου briefing της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», ανέφερε η Ανίτα Χίπερ.

Υπενθυμίζεται ότι τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον υπουργό Αμυνας της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας στην Κύπρο δέχτηκαν παρενόχληση από την τουρκική πλευρά από το ψευδοκράτος, την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον «πύργο ελέγχου» του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης