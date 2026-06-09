Προειδοποίηση Ιράν: Οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας να αποχωρήσουν

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ζήτησε την αποχώρηση ξένων δυνάμεων που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό έδαφος λόγω συνεχούς κινδύνου από ανθρώπινα λάθη ή ατυχήματα.

Η δήλωση έγινε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσινγκτον να κατηγορεί το Ιράν.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι προτιμά τη διπλωματία αλλά προειδοποίησε ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό έδαφος διατρέχουν «συνεχή κίνδυνο λόγω των δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ενδεχομένως του να βρεθούν στη μέση διασταυρούμενων πυρών», ζητώντας να αποχωρήσουν.

«Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να φύγουν», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν ευθύνεται για την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που περιπολούσε τη νύχτα στο Στενό του Ορμούζ, και ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να απαντήσει.

«Οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας διατρέχουν διαρκή κίνδυνο λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή του ενδεχομένου να βρεθούν στο μέσο διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες» έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

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