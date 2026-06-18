Μία ώρα πιλάτες, δύο ώρες σκοποβολή: Η νέα τάση που «σαρώνει» στον γυναικείο πληθυσμό των ΗΠΑ

Snapshot Το πρόγραμμα «Πιστόλια και Πιλάτες» συνδυάζει μια ώρα απαιτητικής προπόνησης πιλάτες με δύο ώρες εκπαίδευσης στην ασφάλεια όπλων για γυναίκες στις ΗΠΑ.

Η τάση αντανακλά την αύξηση της γυναικείας οπλοκατοχής και τη δημοτικότητα του πιλάτες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αυτοπροστασία και η ενδυνάμωση των γυναικών, όχι η χρήση όπλων για επίθεση.

Οι συμμετέχουσες αναφέρουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας μετά το μάθημα, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας με όπλα.

Η πρωτοβουλία προάγει τον σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις για τα όπλα και την άσκηση, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την αυτογνωσία. Snapshot powered by AI

Όταν η Vivian Tadros, ιδιοκτήτρια στούντιο πιλάτες και πρώην δικηγόρος, σκέφτηκε να συνδυάσει τις ασκήσεις εδάφους με τη σκοποβολή, ακόμη και οι πιο στενοί της φίλοι αμφισβήτησαν τη λογική της. Πώς μπορούν δύο τόσο εκ διαμέτρου αντίθετοι κόσμοι -η απόλυτη ηρεμία και ο έλεγχος του πιλάτες με την εκρηκτική φύση των πυροβόλων όπλων- να συνυπάρξουν στο ίδιο δωμάτιο;

Η απάντηση δόθηκε ένα βράδυ Παρασκευής στο προάστιο Όουκ Φόρεστ του Ιλινόις, στο Σικάγο των ΗΠΑ. Η νέα τάση «Πιστόλια και Πιλάτες» («Pistols and Pilates»), που γεννήθηκε από τη συνεργασία του στούντιο της Tadros με το σκοπευτήριο Eagle Sports Range, έχει γίνει ήδη viral, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τον αναπάντεχο αυτό συνδυασμό κρύβεται μια βαθύτερη ανάγκη των σύγχρονων γυναικών για ασφάλεια και σωματική ενδυνάμωση.

Από τις ασκήσεις κορμού στη γραμμή βολής

Η εμπειρία ξεκινά με ένα έντονο, ωριαίο μάθημα πιλάτες σε στρώμα. Όπως διαπιστώνει κανείς γρήγορα, δεν πρόκειται για ένα χαλαρό stretching, αλλά για μια απαιτητική προπόνηση όπου κάθε μυς του σώματος ενεργοποιείται στο μέγιστο. Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται στη μετάβαση: η αναπνοή, ο έλεγχος του σώματος και η πνευματική συγκέντρωση που απαιτεί το πιλάτες μεταφέρονται αυτούσια στο επόμενο, δίωρο στάδιο της εκπαίδευσης, αυτό της ασφάλειας όπλων.

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Η Nora Elkhatib, η έμπειρη εκπαιδεύτρια του σκοπευτηρίου, θέτει το πλαίσιο από την πρώτη στιγμή: «Ο στόχος μας εδώ δεν είναι να πυροβολήσουμε κανέναν. Είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Εμείς οι γυναίκες είμαστε συνέχεια θύματα».

Στην τάξη, η ποικιλομορφία είναι εμφανής. Γυναίκες από 20 έως και μέσης ηλικίας, εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, διευθύντριες εστιατορίων και μητέρες, μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Κάποιες έχουν ήδη άδεια οπλοφορίας, ενώ άλλες δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο στη ζωή τους, νιώθοντας το κρύο μέταλλο ενός πιστολιού να τους προκαλεί δέος και αρχικό φόβο. Όταν όμως έρχεται η ώρα της αληθινής δοκιμής στο σκοπευτήριο, οι ροζ σιλουέτες-στόχοι γεμίζουν με επιτυχημένες βολές στο κέντρο και ο αρχικός φόβος μετατρέπεται σε ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.

https://www.instagram.com/p/DZqQBhSDsOU/

Οι δύο τάσεις που αντικατοπτρίζονται στο μάθημα

Το «Pistols and Pilates» δεν είναι απλώς ένα έξυπνο διαφημιστικό τρικ. Αντικατοπτρίζει δύο μεγάλες πολιτισμικές και δημογραφικές αλλαγές που συντελούνται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τη μία την άνοδο της γυναικείας οπλοκατοχής, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Gallup, οι γυναίκες αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ομάδες αγοραστών όπλων στη χώρα. Το ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν ιδιοκτήτριες όπλων σκαρφάλωσε στο 20% τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 16% της προηγούμενης πενταετίας.

Από την άλλη, την έκρηξη του πιλάτες. Η μέθοδος, η οποία παραδοσιακά θεωρούνταν μια δραστηριότητα κυρίως για νεότερες, λευκές γυναίκες των προαστίων, έχει δει τη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο να αυξάνεται κατά 40%. Πλέον, από επαγγελματίες αθλητές μέχρι συνταξιούχους, όλοι στρέφονται στα στούντιο πιλάτες για τη βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης.

«Το πιλάτες θεωρούνταν γυναικεία υπόθεση, αλλά τώρα το κάνουν και οι άνδρες. Τα όπλα θεωρούνταν ανδρική υπόθεση, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός φύλου σε τίποτα από τα δύο», εξηγεί η Tadros.

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Ανάγκη για αυτοπροστασία

Για τις συμμετέχουσες, το μάθημα ξεπερνά τα όρια της γυμναστικής. Η 40χρονη Sonia Mirnda, η οποία παρακολούθησε το μάθημα κυρίως για τη σωματική άσκηση, δήλωσε ότι έφυγε νιώθοντας πολύ πιο άνετα με τα όπλα: «Αφορά την αυτογνωσία και το πώς, ως γυναίκα, μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η 25χρονη Jazmyne Worthy, η οποία ζει μόνη της και οπλοφορεί ήδη για την ασφάλειά της, απαντά σε όσους επικρίνουν το concept στα κοινωνικά δίκτυα ως ακραίο: «Πιστεύω ότι περισσότερες γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται, ώστε να μην χρειάζεται να βασίζονται σε κάποιον άλλον για να αισθάνονται ασφαλείς».

Η διευθύντρια του Eagle Sports Range και συνδιοργανώτρια, Aseel Halloub, ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια αυτή στοχεύει αποκλειστικά στην ενδυνάμωση. «Ο καθένας πρέπει να σέβεται την άποψη του άλλου. Κάποιοι δεν θέλουν τα όπλα, άλλοι δεν θέλουν το πιλάτες και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό».

Το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες που αποχωρούν από το «Pistols and Pilates» πατούν πιο σταθερά στα πόδια τους. Ίσως με έναν πόνο στους γλουτούς από την προπόνηση, αλλά και με μια αξιοπρεπή στοχοβολή, αποδεικνύουν ότι τόσο το στρώμα της γυμναστικής όσο και το σκοπευτήριο χωράνε οποιαδήποτε γυναίκα αποφασίσει να πάρει τον έλεγχο της ζωής και της ασφάλειάς της στα χέρια της.

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