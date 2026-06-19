Ιαπωνία: Πυρκαγιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, 10 τραυματίες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Τόκιο την Παρασκευή, αλλά και οι περίπου 300 μαθητές και δάσκαλοι εκκενώθηκαν ή διασώθηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ιαπωνία: Πυρκαγιά σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, 10 τραυματίες
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Τόκιο με αποτέλεσμα 10 τραυματίες.
  • Περίπου 300 μαθητές και δάσκαλοι εκκενώθηκαν ή διασώθηκαν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.
  • Η φωτιά ξεκίνησε πιθανώς σε αίθουσα δίπλα στην αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του σχολείου.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά και εκκένωσαν πλήρως το κτήριο.
  • Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση.
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή Κίτα της ιαπωνικής πρωτεύουσας γύρω στις 11 π.μ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο και το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Περίπου 300 παιδιά και δάσκαλοι εκκενώθηκαν ή διασώθηκαν σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στο Δημοτικό Σχολείο Takinogawa Νο. 3 κοντά σε μια αίθουσα μουσικής στον τελευταίο όροφο του τετραώροφου κτηρίου αργά το πρωί της Παρασκευής.

Τη στιγμή της πυρκαγιάς, μαθητές της πέμπτης δημοτικού παρακολουθούσαν μάθημα μουσικής. Οι Αρχές πιστεύουν ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από μια αίθουσα δίπλα στην αίθουσα μουσικής.

Οι πυροσβέστες διέσωσαν έναν δάσκαλο και αρκετούς μαθητές, οι οποίοι δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ανέφερε η υπηρεσία. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν μαύρο καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα στον τέταρτο όροφο, καθώς οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με την πυρκαγιά στο σημείο. Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σχολείο.

Όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονταν μέσα στο κτήριο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά είχαν εκκενωθεί σε ένα κοντινό πάρκο μόνοι τους και κανείς δεν έμεινε πίσω, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η αιτία της πυρκαγιάς βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

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