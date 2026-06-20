Νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία - Στην Μέση Ανατολή ο Ρούμπιο, ο Τραμπ προειδοποιεί

Στην Ελβετία φαίνεται ότι επιστρέφει το διπλωματικό ενδιαφέρον γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες Παρασκευή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή από την αμερικανική κυβέρνηση, στόχος είναι η επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται η οριστική διευθέτηση της μακροχρόνιας διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενισχύοντας το βάρος της αμερικανικής εκπροσώπησης.

Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον δεν σταματούν εκεί, αφού ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχεδιάζει μια μεγάλη περιοδεία στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανακοινώθηκε από πηγές του Axios, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, συμμετέχοντας παράλληλα σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ). Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πάντως ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Το τελεσίγραφο των 60 ημερών



Η διπλωματική αυτή κινητικότητα εξελίσσεται παράλληλα με τις εξαιρετικά σκληρές δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον στρατιωτικών. Ο αμερικανός ηγέτης έστειλε ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι μέσα σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλιώς η Ουάσιγκτον θα προβεί σε ενέργειες που δεν θα ευχαριστήσουν την άλλη πλευρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά υπενθύμισε με νόημα τις συνέπειες μιας πιθανής εμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι κανένας ιδιοκτήτης πλοίων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θέλει να βλέπει πυραύλους πάνω από το κεφάλι του ή νάρκες στη θάλασσα.

Η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

Στην ίδια ομιλία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόσφατη στρατιωτική δράση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, κάνοντας μια ξεκάθαρη επίδειξη ισχύος. Σύμφωνα με όσα είπε, οι ΗΠΑ έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στην περίπτωση του Ιράν. Μέσα σε μία εβδομάδα εξουδετερώσαμε ουσιαστικά ολόκληρο το ναυτικό τους, την αεροπορία τους και τα ραντάρ τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι εξαλείφθηκαν τα πάντα. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πολλές νίκες και προέβλεψε ότι η τιμή του πετρελαίου θα πέσει σύντομα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εκφράζοντας την ευχή οι εταιρείες να μείνουν ικανοποιημένες.

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