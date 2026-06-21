Παραλίγο τραγωδία στη Βοστώνη: Αεροσκάφη πήγαν να συγκρουστούν στο αεροδρόμιο

Δύο αεροσκάφη παραλίγο να συγκρουστούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η οποία ερευνά το περιστατικό.

Το πρωί του Σαββάτου, ένα αεροσκάφος της Delta Air Lines από το Ντάλας αναγκάστηκε να διακόψει την προσγείωση του για να αποφύγει να συγκρουστεί με ένα αεροσκάφος της American Airlines το οποίο απογειωνόταν από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το πλήρωμα της πτήσης 2351 της Delta Air Lines επικοινώνησε με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την επαναπροσγείωση του αεροσκάφους, δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας. Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 129 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Πέντε αεροπορικές τραγωδίες σε μια εβδομάδα

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από πολλαπλές αεροπορικές τραγωδίες που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Το Σάββατο, ο συνιδρυτής της Ubisoft, Claude Guillemot, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη στο Λαρέντο του Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο που βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Την Δευτέρα, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο γνωστός τραγουδιστής Oliver Tree. Επίσης τη Δευτέρα, οκτώ μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε συντριβή βομβαρδιστικού B-52 λίγο μετά την απογείωση από την αεροπορική βάση Έντουαρντς, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες.

Τέλος, την Κυριακή 14 Ιουνίου, 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη αεροπλάνο που πραγματοποιούσε εκδρομή για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στο Μιζούρι.