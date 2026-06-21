Χαβάη: Τεράστιο κύμα 4 μέτρων «χτύπησε» παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών

Snapshot Ένα κύμα ύψους έως 4,5 μέτρων έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Keauhou της Χαβάης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ένταση του φαινομένου οφείλεται στον συνδυασμό ισχυρού κυματισμού και του εποχικού φαινομένου «King Tides».

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση υψηλού κινδύνου και σύσταση για αυξημένη προσοχή λόγω ενδεχόμενων πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές.

Το ίδιο συγκρότημα είχε πληγεί ξανά το 2022 από ισχυρό κυματισμό που συνδέθηκε με τον τυφώνα Darby.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τις ζημιές. Snapshot powered by AI

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στη Χαβάη όταν ένα γιγαντιαίο κύμα, που εκτιμάται ότι έφτασε τα τέσσερα μέτρα ύψος, έπληξε παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Keauhou. Η σφοδρότητα του φαινομένου προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το νερό να εισβάλλει σε διαμερίσματα και να προκαλεί καταστροφές σε τμήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συνδυασμός κυματισμού και «King Tides»

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είχαν ήδη προειδοποιήσει για την εκδήλωση έντονων φαινομένων στις ακτές της περιοχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνύπαρξη ισχυρού κυματισμού από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με το φαινόμενο των εποχικών «King Tides» δημιούργησε τις συνθήκες για ιδιαίτερα επικίνδυνα κύματα, τα οποία έφταναν ακόμη και τα 4,5 μέτρα.

Αρχικά είχε εκδοθεί σύσταση προσοχής για υψηλό κυματισμό, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε και οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποίησης υψηλού κινδύνου, καθώς τα κύματα άρχισαν να πλήττουν με ένταση τις παράκτιες περιοχές.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που το τεράστιο κύμα σαρώνει το παραθαλάσσιο συγκρότημα, ενώ κάτοικοι και παρευρισκόμενοι αντιδρούν με φωνές αγωνίας και έκπληξης μπροστά στο μέγεθος του φαινομένου.

Οι αρχές προειδοποίησαν παράλληλα για το ενδεχόμενο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων στις ακτές, ιδιαίτερα κατά τις ώρες της παλίρροιας, καλώντας τους κατοίκους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

A massive wave crashes over the rooftop of an oceanfront condo in Hawaii, ripping shingles away as water surges across the building.



The wave slammed into the Keauhou-Kona Surf and Racquet Condominium complex in Keauhou, sending debris flying through the air as residents watched… pic.twitter.com/54o2Ip2pYa — Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Είχε πληγεί ξανά το ίδιο συγκρότημα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο παραθαλάσσιο συγκρότημα βρίσκεται αντιμέτωπο με ακραία καιρικά φαινόμενα. Το 2022 είχε υποστεί παρόμοιες ζημιές από ισχυρό κυματισμό που συνδέθηκε με τις επιπτώσεις του τυφώνα Darby, ο οποίος είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Χαβάης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε το σπάνιο αυτό φαινόμενο.

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