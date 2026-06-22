«Θέλουμε μια νέα Αλβανία»: Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» μετατράπηκε σε κύμα οργής

Η αντίθεση στα σχέδια για το ειδυλλιακό θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ στη νότια ακτογραμμή της Αλβανίας , μετατρέπεται σε κύμα διαμαρτυρίας κατά του κατεστημένου.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Θέλουμε μια νέα Αλβανία»: Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» μετατράπηκε σε κύμα οργής
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα σχέδια για την κατασκευή mega
  • θερέτρου στη νότια Αλβανία προκάλεσαν μαζικές διαδηλώσεις κατά του πολιτικού κατεστημένου και της διαφθοράς.
  • Η επένδυση απειλεί τα προστατευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής, ειδικά τη χερσόνησο Σβέρνιτσα, που αποτελεί καταφύγιο για απειλούμενα είδη όπως τα φλαμίνγκο.
  • Το αλβανικό κοινοβούλιο τροποποίησε περιβαλλοντικούς νόμους για να διευκολύνει το έργο, ενώ οι επενδυτές παραμένουν αδιαφανείς μέσω εταιρειών
  • βιτρίνα.
  • Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για διαφθορά και κοινωνική ανισότητα, συνδέοντας την επένδυση με την παρακμή της χώρας.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τους διαδηλωτές και προειδοποίησε ότι η Αλβανία δεν θα ολοκληρώσει την ένταξή της στην ΕΕ χωρίς σεβασμό στα περιβαλλοντικά πρότυπα.
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Το ειδυλλιακό νησί Σάζαν, ένας ανέγγιχτος «μικρός παράδεισος» με σμαραγδένια νερά στη νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κοινωνικής έκρηξης. Τα σχέδια για την κατασκευή ενός mega-θέρετρου πολυτελείας αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υποστήριξη του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, έγιναν η θρυαλλίδα για τη μεγαλύτερη συλλογική εξέγερση που έχει γνωρίσει η χώρα από την κατάρρευση του κομμουνισμού.

Αυτό που ξεκίνησε ως περιβαλλοντική διαμαρτυρία έχει πλέον μετατραπεί σε ένα σαρωτικό κίνημα κατά του πολιτικού κατεστημένου και της «διεφθαρμένης ολιγαρχίας», απειλώντας ακόμη και την ευρωπαϊκή πορεία των Τιράνων. Το κίνημα, που ονομάστηκε «επανάσταση των φλαμίνγκο» λόγω της απειλής που συνιστά το έργο για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής, χαρακτηρίζεται από αυθόρμητες, αδιαμεσολάβητες διαδηλώσεις χωρίς κομματική ηγεσία. Χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους και μέλη της αλβανικής διασποράς που ταξιδεύουν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κατακλύζουν τους δρόμους της πρωτεύουσας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

Περιβαλλοντικό Έγκλημα σε Προστατευόμενες Ζώνες

Οι πρώτες αντιδράσεις ξέσπασαν στη χερσόνησο Σβέρνιτσα, απέναντι από τη νήσο Σάσων, όταν οι μπουλντόζες άρχισαν να ισοπεδώνουν αρχαίους αμμόλοφους και δάση μέσα στο προστατευόμενο καταφύγιο Pishë Poro-Narta. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κρίσιμη μεταναστευτική οδό για σπάνια πουλιά, όπως τα φλαμίνγκο, και φιλοξενεί δεκάδες απειλούμενα είδη. Η οργή των πολιτών ξεχείλισε όταν ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας απέκλεισαν την πρόσβαση στο κοινό, με τις εικόνες βίας εις βάρος ντόπιων γαιοκτημόνων να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου υπό την ανοχή της αστυνομίας.

Η προκλητική στάση των επενδυτών επέτεινε το κακό κλίμα. Σε πρόσφατο podcast, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε με ενθουσιασμό για την περιοχή και την... ανακάλυψη του νησιού και ανακοινώνοντας ένα έργο τεράστιας κλίμακας που περιλαμβάνει χιλιόμετρα παραλίας και ένα θέρετρο 10.000 δωματίων. Για τους Αλβανούς περιβαλλοντολόγους και την τοπική κοινωνία, η προοπτική αυτή αποτελεί το «φιλί του θανάτου» για τη μοναδική φυσική και ιστορική κληρονομιά του τόπου, ειδικά μετά τις ήδη υπάρχουσες οικολογικές πιέσεις από την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Αυλώνας.

Διαφθορά, αδιαφάνεια και κοινωνική ανισότητα

Πέρα από την οικολογική καταστροφή, η υπόθεση έφερε στην επιφάνεια βαθιές κοινωνικές πληγές και καταγγελίες για διαφθορά. Το αλβανικό κοινοβούλιο τροποποίησε εσπευσμένα τους αυστηρούς νόμους προστασίας του περιβάλλοντος για να ανοίξει ο δρόμος για την επένδυση. Την ίδια στιγμή, οι επικριτές καταγγέλλουν πλήρη έλλειψη διαφάνειας, καθώς οι πραγματικές ταυτότητες των επενδυτών παραμένουν κρυμμένες πίσω από μια εταιρεία-βιτρίνα με έδρα την Ολλανδία.

Οι διαδηλωτές, που εκπροσωπούν τόσο τη Γενιά Ζ όσο και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, συνδέουν το έργο με τη γενικότερη παρακμή της χώρας, όπου οι υποδομές, η υγεία και η παιδεία καταρρέουν, αναγκάζοντας τους νέους να μεταναστεύσουν. Τα συνθήματα στους δρόμους, όπως «σταματήστε τη δικτατορία του βρώμικου χρήματος», αντικατοπτρίζουν την πεποίθηση ότι τέτοιες επενδύσεις ωφελούν αποκλειστικά την παγκόσμια ελίτ και τους εγχώριους ολιγάρχες, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς πρόσβαση στη δική τους γη. Η οργή στρέφεται εξίσου κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, τους οποίους ο κόσμος θεωρεί υπεύθυνους για τη χαοτική και διεφθαρμένη μετάβαση της χώρας.

Το πολιτικό αδιέξοδο και το «μπλόκο» της ΕΕ

Παρά τις καθημερινές πιέσεις και τις κραυγές για παραίτηση έξω από το γραφείο του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αρνείται να υποχωρήσει, επιμένοντας ότι η επένδυση είναι μια «ευλογία» που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα μετατρέψει την Αλβανία στον πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό της Μεσογείου. Αν και υπάρχουν φωνές στην τοπική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα που υποστηρίζουν το έργο με την ελπίδα της οικονομικής ανάπτυξης, το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση διογκώνεται επικίνδυνα.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά την επίσημη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με σχετικό ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν στο πλευρό των διαδηλωτών, καλώντας τα Τίρανα να σταματήσουν τις κατασκευές σε προστατευόμενες ζώνες και να καταργήσουν τους φωτογραφικούς νόμους για τους στρατηγικούς επενδυτές. Καθώς η Αλβανία απέχει μόλις ενάμιση χρόνο από τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ, οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς απόλυτο σεβασμό στα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν.

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