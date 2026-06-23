«Είναι νεκρή»: Το δεύτερο σημείωμα των απαγωγέων αναφέρει τον θάνατο της Νάνσι Γκάθρι

Snapshot Δεύτερο σημείωμα από τους απαγωγείς της Νάνσι Γκάθρι ανέφερε τον θάνατό της ως ακούσιο και ότι είχε ταφεί στη φύση.

Το πρώτο σημείωμα απαιτούσε εκατομμύρια bitcoin για την απελευθέρωσή της, ενώ το δεύτερο ζητούσε συγγνώμη και δεν περιείχε απαίτηση λύτρων.

Η έρευνα της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι παραμένει ενεργή και σε εξέλιξη με τη συνεργασία του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας Πίμα και του FBI.

Η οικογένεια Γκάθρι προσέφερε συνολικά 1,1 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της.

Η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι επέστρεψε στην εκπομπή Today του NBC μετά από δύο μήνες απουσίας, ενώ συνεχίζεται η έρευνα. Snapshot powered by AI

Ένα σημείωμα για λύτρα που εστάλη λίγες ημέρες μετά την απαγωγή της 84χρονης μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι αναφέρει ότι είχε πεθάνει και είχε ταφεί, σύμφωνα με τους ερευνητές. Το σημείωμα ήταν ένα από τα δύο που απευθύνονταν στην οικογένεια της Νάνσι Γκάθρι και εστάλησαν στα μέσα ενημέρωσης μετά την απαγωγή της τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, το σημείωμα ανέφερε ότι ο θάνατος της Γκάθρι ήταν ακούσιος και ανέφερε ότι «είχε ταφεί στη φύση τώρα».

Το πρώτο απαιτούσε εκατομμύρια σε bitcoin για την απελευθέρωσή της, αλλά το δεύτερο αναφέρει ότι είχε πεθάνει, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το σημείωμα από τους πιθανούς απαγωγείς φέρεται να ανέφερε ότι δεν ήθελαν να πεθάνει και περιελάμβανε μια συγγνώμη προς την οικογένεια. Το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Πίμα αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο των σημειωμάτων, αλλά δήλωσε ότι η έρευνα «παραμένει ενεργή και σε εξέλιξη».

«Το Τμήμα του Σερίφη της Κομητείας Πίμα συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το FBI, καθώς οι ερευνητές παρακολουθούν τα στοιχεία, εξετάζουν πληροφορίες και διερευνούν τα γεγονότα που αφορούν την υπόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος του σερίφη. Το BBC επικοινώνησε με το FBI, το οποίο στην κομητεία Πίμα διερευνά επί μήνες την μυστηριώδη απαγωγή της πρεσβύτερης Γκάθρι από το σπίτι της κοντά στο Τούσον της Αριζόνα.

Το δίκτυο CBS, και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύσουν λεπτομέρειες των σημειωμάτων όσο ερευνούν την εξαφάνιση του Γκάθρι.

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στις 31 Ιανουαρίου όταν την άφησαν συγγενείς στο σπίτι της. Η ανησυχία αυξήθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο σπίτι ενός φίλου για να παρακολουθήσουν μια κυριακάτικη λειτουργία το επόμενο πρωί. Ένα αρχικό σημείωμα λύτρων εστάλη την επόμενη ημέρα από την εξαφάνισή της και απαιτούσε εκατομμύρια bitcoin για την απελευθέρωσή της.

Έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σπίτι της, καθώς και λεπτομέρειες για το υπνοδωμάτιό της και το περιβάλλον του σπιτιού, δήλωσαν οι ερευνητές στο CBS. Το σημείωμα φέρεται να απευθυνόταν στην Σαβάνα Γκάθρι, η οποία είναι συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC.

Μόλις τώρα αποκαλύφθηκε ότι ένα δεύτερο σημείωμα - με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου - χρησιμοποιούσε παρόμοια διατύπωση με το πρώτο, αλλά δεν περιελάμβανε καμία απαίτηση, ενώ αντίθετα ζητούσε συγγνώμη για τον θάνατό της και δήλωνε ότι ήταν ακούσιος. Μετά τα δύο μηνύματα, η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της δημοσίευσαν ένα βίντεο απευθυνόμενο στους απαγωγείς.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και το καταλαβαίνουμε», είπε η παρουσιάστρια του NBC. «Σας παρακαλούμε τώρα να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας». Είπε ότι η οικογένεια «θα πληρώσει». Οι αρχές και η οικογένεια της Γκάθρι εξέδωσαν επανειλημμένα δημόσιες προειδοποιήσεις ότι το ηλικιωμένο θύμα ήταν σε κακή κατάσταση υγείας και δεν είχε κρίσιμη φαρμακευτική αγωγή.

Καθώς η έρευνα συνεχίζονταν, οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός ατόμου με μάσκα που εμφανιζόταν σε υλικό από κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της.

Η οικογένεια Γκάθρι είχε προσφέρει αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων, επιπλέον των 100.000 δολαρίων που είχε δεσμεύσει το FBI, για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην επιστροφή της Νάνσι Γκάθρι. Στις 24 Φεβρουαρίου, η Σαβάνα Γκάθρι είπε ότι θα συνεχίσουν να ελπίζουν, παρόλο που «γνωρίζουν ότι μπορεί να έχει χαθεί, μπορεί να έχει ήδη φύγει».

Σε συνέντευξή της τον Μάρτιο στο NBC, η Γκάθρι είπε ότι εστάλησαν αρκετά σημειώματα για λύτρα και πίστευε ότι μερικά από αυτά ήταν πλαστά. Είπε επίσης στο δίκτυο ότι η οικογένειά της πίστευε ότι τα δύο αρχικά σημειώματα ήταν αυθεντικά. Η Γκάθρι αποχώρησε από την εκπομπή Today του NBC για περισσότερο από δύο μήνες, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα. Επέστρεψε στο πρόγραμμα στις αρχές Απριλίου, καθώς η έρευνα συνεχιζόταν.

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