Πρόγραμμα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης διέρρευσε προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της Meta

Snapshot Η Meta διέκοψε προσωρινά το πρόγραμμα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης Model Capability Initiative (MCI) λόγω διαρροής προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.

Ιδιωτικές συνομιλίες, αξιολογήσεις απόδοσης και εμπιστευτικά δεδομένα έγιναν προσβάσιμα σε όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Το πρόγραμμα MCI συλλέγει δεδομένα από πληκτρολογήσεις, κινήσεις ποντικιού και κλικ των εργαζομένων με έδρα τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία διεξάγει έρευνα για τη διαρροή και δεν έχει επιβεβαιωθεί κακόβουλη πρόσβαση στα δεδομένα μέχρι στιγμής.

Οι υπάλληλοι εξέφρασαν απογοήτευση και εκνευρισμό, θεωρώντας ότι τα δεδομένα θα έπρεπε να προστατεύονται από την αρχή. Snapshot powered by AI

Η Meta σταμάτησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς διαπιστώθηκε ότι προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων διέρρευσαν σε ολόκληρη την εταιρεία.

Όπως αποκάλυψε το Business Insider και αργότερα επιβεβαίωσε το Reuters, ιδιωτικές συνομιλίες των εργαζομένων, αξιολογήσεις απόδοσης και εμπιστευτικά δεδομένα, έγιναν προσβάσιμα από όλο το προσωπικό.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Model Capability Initiative (MCI), το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο για να βελτιώσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta, συλλέγοντας δεδομένα από πληκτρολογήσεις, κινήσεις ποντικιού και κλικ στους υπολογιστές των εργαζομένων της εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ.

'Ερευνα για τη διαρροή

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με διασφαλίσεις απορρήτου και δεν υπάρχουν ακόμα ενδείξεις ότι το προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα που διέρευσαν «με αθέμιτο τρόπο». Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι το πρόγραμμα διακόπτεται μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το Business Insider έχει στην κατοχή του στιγμιότυπα οθόνης από εργαζομένους που αποδεικνύουν τη διαρροή των δεδομένων.

Δεύτερη εκπρόσωπος της Meta δήλωσε στο Reuters ότι θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να εφαρμοστεί η διακοπή του προγράμματος για όλους τους υπαλλήλους, καθώς μέχρι τη Δευτέρα ήταν ακόμα ενεργό, ενώ δεν γνωρίζει πότε θα είναι έτοιμο για νέα δοκιμή.

Απογοήτευση και εκνευρισμός

Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού. Οι υπάλληλοι δήλωσαν εξοργισμένοι από τη διαρροή καθώς τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι κλειδωμένα από την αρχή. Οι περισσότεροι ένιωσαν άβολα με αυτές τις πληροφορίες και το γεγονός ότι τα δεδομένα τους καταγράφονταν.

Διαβάστε επίσης