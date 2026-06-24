Αμερικανοί φεύγουν από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα στους top προορισμούς «χρυσής βίζας»

Snapshot Το ενδιαφέρον των Αμερικανών για μόνιμη μετανάστευση στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 54% από το 2020 έως το 2025, με ένα στα πέντε άτομα να επιθυμεί να μετακομίσει σε άλλη χώρα.

Τα προγράμματα «χρυσής βίζας» προσφέρουν άδειες διαμονής ή υπηκοότητα μέσω επενδύσεων σε ακίνητα ή άλλους τομείς, αλλά ορισμένες χώρες έχουν περιορίσει ή καταργήσει αυτά τα προγράμματα λόγω αρνητικών επιπτώσεων.

Περίπου 30

35 χώρες διαθέτουν προγράμματα «χρυσής βίζας» και 12 χώρες προσφέρουν άμεση υπηκοότητα μέσω επένδυσης, με επιλογές για διαφορετικά οικονομικά επίπεδα.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως ένας από τους top προορισμούς με ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ, προσφέροντας πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν και ευέλικτη διαμονή χωρίς υποχρέωση φυσικής παρουσίας.

Εκτός από τη «χρυσή βίζα», η Ελλάδα προσφέρει άδειες διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα και ψηφιακούς νομάδες με ελάχισ Snapshot powered by AI

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών για μια ζωή στο εξωτερικό αυξάνεται θεματικά. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που πραγματοποιήθηκε το 2025, ένας στους πέντε Αμερικανούς δήλωσε ότι θα μετακόμιζε μόνιμα σε άλλη χώρα εάν είχε τη δυνατότητα, ποσοστό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με το 2020, όπως ανέφερε η αναλύτρια της Gallup, Τζούλι Ρέι.

«Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αυτή την ενέργεια και το ενδιαφέρον να μετατρέπονται σε πράξη. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για ανθρώπους που εξετάζουν την ιδέα ή ονειρεύονται μια ζωή στο εξωτερικό, αλλά για ανθρώπους που προχωρούν πραγματικά στο επόμενο βήμα», δήλωσε η Τζένιφερ Στίβενς, εκτελεστική συντάκτρια του περιοδικού International Living.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Προγράμματα όπως η «χρυσή βίζα» (golden visa), τα οποία επιτρέπουν σε κάποιον να αποκτήσει άδεια διαμονής ή ακόμη και μια διαδρομή προς την υπηκοότητα σε μια ξένη χώρα μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, πολιτιστικά ιδρύματα ή περιβαλλοντικά έργα, είναι δημοφιλή εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ωστόσο, το τοπίο αλλάζει.

Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα δημιουργήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αποτροπή χρεοκοπιών. Παράλληλα, όμως, συνέβαλαν στην ταχεία άνοδο των τιμών ακινήτων και την ανάπτυξη (gentrification) πολλών περιοχών, ενώ έχουν επικριθεί και για τη διευκόλυνση φαινομένων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες κυβερνήσεις περιόρισαν ή κατήργησαν πλήρως τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές επιλογές, με διαφορετικά επίπεδα κόστους και προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς τρόπους ζωής.

Ο Τεντ Μπάουμαν της International Living, εκτιμά ότι από 30 έως 35 χώρες διαθέτουν κάποια μορφή προγράμματος «χρυσής βίζας». Επιπλέον, περίπου 12 χώρες προσφέρουν προγράμματα «υπηκοότητας μέσω επένδυσης» (Citizenship by Investment - CBI), τα οποία οδηγούν απευθείας στην απόκτηση υπηκοότητας με πλήρη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου διαβατηρίου και ευρύτερης πρόσβασης χωρίς βίζα σε άλλες χώρες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Αν και ορισμένα προγράμματα διαμονής μέσω επένδυσης έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν επενδυτές πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας, όπως συμβαίνει σε Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, Αυστρία και Μονακό. «συνήθως υπάρχει κάποια επιλογή που μπορεί να ταιριάξει σχεδόν σε κάθε προϋπολογισμό», δήλωσε η Πατρίσια Κασαμπούρι, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Global Citizen Solutions, η οποία ειδικεύεται στα προγράμματα διαμονής στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Ανάμεσα σε πέντε χώρες που προσφέρουν προγράμματα διαμονής με ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά, οι New York Times ξεχωρίζουν και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου, η Ελλάδα ήταν μία από τις πολλές χώρες που αυστηροποίησαν τα προγράμματα έκδοσης βίζας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η «χρυσή βίζα» της Ελλάδας προσφέρει διάφορα επίπεδα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ποσού 250.000 ευρώ σε ακίνητα, δίνοντάς της ένα από τα χαμηλότερα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως επισημαίνεται, ηχρυσή βίζα περιλαμβάνει πρόσβαση χωρίς βίζα στον Χώρο Σένγκεν.

Τα είδη «χρυσής βίζας» στην Ελλάδα:

Οι ελάχιστες κεφαλαιακές επενδύσεις μέσω της χρυσής βίζας κυμαίνονται από 250.000 ευρώ για ιστορικά ακίνητα που χρειάζονται αποκατάσταση ή μετατροπή, έως 800.000 ευρώ σε περιοχές υψηλής αξίας, όπως μεγάλες πόλεις και δημοφιλή νησιά.

Επίσης, προστίθεται ότι κάποιος μπορεί να αποκτήσει τη βίζα με 500.000 ευρώ είτε σε κρατικά ομόλογα, είτε σε κατάθεση σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, είτε σε επένδυση σε νεοσύστατη εταιρεία «Elevate Greece ».

Δύο ακόμη επιλογές είναι η άδεια διαμονής για Οικονομικά Ανεξάρτητα Πρόσωπα (Financially Independent Person Visa) και η βίζα για ψηφιακούς νομάδες (Digital Nomads). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 3.500 ευρώ από πηγές εκτός Ελλάδας, το οποίο μεταφέρεται σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό.

Απαίτηση διαμονής:

Δεν υπάρχει υποχρέωση φυσικής διαμονής στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι της άδειας μπορούν να εκμισθώνουν το ακίνητό τους κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ή να το πωλήσουν εφόσον επιλέξουν να μην ανανεώσουν τη βίζα τους.

Οι άλλες τέσσερις χώρες στις οποίες αναφέρεται το αμερικανικό δημοσίευμα είναι η Κόστα Ρίκα, ο Παναμάς, η Πορτογαλία, το Σάο Τομέ - το μεγαλύτερο στον ισημερινό.

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