Θρίλερ στη Βραζιλία: Νεκρή 23χρονη - Της έκανε... εξορκισμό ο σύντροφός της!

Αδιανόητο περιστατικό με θύμα μια νεαρή και δράστη τον 26χρονο φίλο της

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στη Βραζιλία: Νεκρή 23χρονη - Της έκανε... εξορκισμό ο σύντροφός της!
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 23χρονη Μαρσέλι ντε Ολιβέιρα Γκοτάρντο πέθανε μετά από εξορκισμό που της έκανε ο σύντροφός της, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία.
  • Ο σύντροφός της, Μπράιαν Φερνάντο Χιμένεζ Σόουζα, ισχυρίστηκε πως πίστευε ότι η Μαρσέλι ήταν «δαιμονισμένη» και επιχείρησε να διώξει τα δαιμόνια.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από ενδοκρανιακή αιμορραγία και εγκεφαλική κάκωση λόγω σοβαρών χτυπημάτων με αμβλύ αντικείμενο.
  • Ο Σόουζα και η Μαρσέλι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν το περιστατικό, με την αστυνομία να βρίσκει κοκαΐνη στο διαμέρισμα.
  • Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
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Μια γυναίκα στη Βραζιλία έχασε τη ζωή της σε έναν «εξορκισμό», με δράστη τον σύντροφό της ο οποίος ομολόγησε ότι τη σκότωσε, ισχυριζόμενος πως πίστευε ότι έβγαζε από μέσα της δαιμόνια.

Η Μαρσέλι ντε Ολιβέιρα Γκοτάρντο βρέθηκε μέσα σε ένα διαμέρισμα κατοικιών, αφού οι γείτονες άκουσαν αναστάτωση και κάλεσαν την αστυνομία.

Το σώμα της εντόπισαν σοκαρισμένοι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο, μετά από καταγγελίες κατοίκων που άκουσαν ανατριχιαστικές κραυγές να προέρχονται από το εσωτερικό του σπιτιού.

Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μέσω της ενδοεπικοινωνίας της πολυκατοικίας για να δουν αν όλα ήταν καλά και κάλεσαν την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Jardim Limoeiro, στον δήμο Serra, στην πολιτεία Espírito Santo της Βραζιλίας.

Η Μαρσέλι βρισκόταν στο διαμέρισμα με τον Μπράιαν Φερνάντο Χιμένεζ Σόουζα, 26 ετών, έναν φίλο που γνώριζε περίπου έναν μήνα, όταν ξεκίνησαν οι τρομακτικοί θόρυβοι. Οι ήχοι φέρεται να σταμάτησαν προσωρινά αφού ο Σόουζα απάντησε στην κλήση της ενδοεπικοινωνίας και λίγα λεπτά αργότερα φέρεται να πλησίασε έναν άλλο ένοικο ζητώντας βοήθεια, γεγονός που οδήγησε τον γείτονα να μπει στο διαμέρισμα και να βρει τη Μαρσέλι πεσμένη στο πάτωμα με σπασμούς.

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Μια φοιτήτρια νοσηλευτικής που ζει στο κτίριο κλήθηκε επίσης να βοηθήσει και προσπάθησε να παράσχει πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως η Μαρσέλι διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου.

Μάρτυρες ανέφεραν εμφανείς τραυματισμούς στο σώμα της, συμπεριλαμβανομένων σημαδιών στον λαιμό συμβατών με στραγγαλισμό, τραύματα στο πρόσωπο, αιμορραγία από τα αυτιά και πολλαπλές μελανιές.

Μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση από το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο έδειξε ότι η πραγματική αιτία θανάτου ήταν ενδοκρανιακή αιμορραγία και τραυματική εγκεφαλική κάκωση από σοβαρά χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο.

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Ο Σόουζα είπε αργότερα στην αστυνομία ότι εκείνος και η Μαρσέλι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών νωρίτερα την ίδια μέρα, κάτι που επιβεβαίωσε και η αστυνομία, η οποία βρήκε κοκαΐνη μαζί με άδειες συσκευασίες δίπλα στον καναπέ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στη συνέχεια φέρεται να άρχισε να πιστεύει ότι ήταν «δαιμονισμένη».

Υποστήριξε ότι αυτή η πεποίθηση τον οδήγησε να της επιτεθεί σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να «διώξει τα δαιμόνια».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Σόουζα συνελήφθη στο σημείο και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Serra, όπου κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα στο σωφρονιστικό συγκρότημα Rodrigo Figueiredo da Rosa, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

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