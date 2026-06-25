Ισπανία: Πάνω από 212 νεκροί λόγω καύσωνα - Οι «τροπικές νύχτες» που απειλούν τους κατοίκους

Τουλάχιστον 212 άνθρωποι στην Ισπανία πέθαναν σε συνθήκες καύσωνα τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τις Αρχές

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ισπανία: Πάνω από 212 νεκροί λόγω καύσωνα - Οι «τροπικές νύχτες» που απειλούν τους κατοίκους
AP
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  • Τουλάχιστον 212 άνθρωποι στην Ισπανία πέθαναν λόγω του καύσωνα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με το δημόσιο ινστιτούτο MoMo.
  • Η Ισπανία κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες για τον Ιούνιο από το 1950, με «τροπικές νύχτες» που επηρεάζουν την υγεία και τον ύπνο των κατοίκων.
  • Μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2025, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αυξήθηκαν κατά 87,6% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τους 3.832.
  • Περιοχές της βόρειας Ισπανίας, όπως η Κανταβρία και η Χώρα των Βάσκων, αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 40°C για πρώτη φορά, προκαλώντας υψηλό συναγερμό.
  • Παρότι οι περισσότερες καιρικές προειδοποιήσεις έχουν αρθεί, πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε Ισπανία και Γαλλία εξακολουθούν να βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες.
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Ένα ρεκόρ καύσωνα που έχει πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα μπορούσε να συνδεθεί με 212 θανάτους στην Ισπανία μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημόσιου ινστιτούτου. Το σύστημα παρακολούθησης MoMo συγκεντρώνει καθημερινά στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους στην Ισπανία και τα συγκρίνει με τα επίπεδα που είναι προβλέψιμα με βάση ιστορικά αρχεία.

Ενσωματώνει επίσης εξωτερικούς παράγοντες, όπως μετεωρολογικά δεδομένα από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, για την αξιολόγηση πιθανών αιτιών των αυξήσεων θνησιμότητας. Τα δεδομένα της κατέγραψαν υπερβολική θνησιμότητα 98 θανάτων για τις ίδιες τέσσερις ημέρες του 2025, κατά τη διάρκεια του πιο ζεστού καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ισπανία μεταξύ 16 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου πέρυσι έφτασε τους 3.832, σημειώνοντας αύξηση 87,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του MoMo.

Η ηπειρωτική Ισπανία κατέγραψε αυτή την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο από τουλάχιστον το 1950, με την ένδειξη της Δευτέρας να είναι 28,08°C και την Τρίτη να είναι 28,17°C. Αυτές οι δύο ημέρες σημάδεψαν επίσης τις υψηλότερες μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες για τον Ιούνιο από το 1950, με 20,14°C να καταγράφονται τη Δευτέρα και 19,81°C την Τρίτη.

Αυτές οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες» καθιστούν τον ύπνο δύσκολο και μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία. Ο καιρός προκάλεσε τον υψηλότερο συναγερμό σε περιοχές της βόρειας Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κανταβρίας και της Χώρας των Βάσκων, οι οποίες συνήθως γλιτώνουν από την πιο σκληρή ζέστη, αλλά όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι περισσότερες καιρικές προειδοποιήσεις είχαν άρθεί την Πέμπτη, με το χαμηλότερο κίτρινο επίπεδο να ισχύει στο βορρά. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν υψηλές θερμοκρασίες σήμερα Πέμπτη (25/6), συμπεριλαμβανομένων 50 εκατομμυρίων στη Γαλλία. Η χώρα έχει πληγεί περισσότερο, όπου περίπου 63 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βιώσει θερμοκρασίες άνω των 30°C.

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