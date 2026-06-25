Γαλλία: Κατέρρευσε τμήμα ακτογραμμής στο Μπιαρίτζ - Καταπλακώθηκε ένας δύτης, ένας αγνοούμενος

Ένα τεράστιο τμήμα της ακτογραμμής κοντά στον φάρο του Μπιαρίτζ, μιας παραθαλάσσιας πόλης στη νοτιοδυτική ακτή της Γαλλίας, κατέρρευσε το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας δύτης, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στις 20:20 (τοπική ώρα). Τρεις δύτες βρίσκονταν στη βάση του γκρεμού όταν κατέρρευσε το τμήμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Μπιαρίτζ. Ο ένας από αυτούς κατάφερε να διαφύγει χωρίς τραυματισμούς.

Το σημείο όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση AP

Κατόπιν έρευνας, διασώστες, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένοι δύτες, εντόπισαν την σορό μιας δύτριας, ενώ το άλλο άτομο ακόμη αγνοείται.

Οι αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση του κοινού, το κολύμπι και την πλοήγηση με σκάφη σε ακτίνα 300 μέτρων από τον γκρεμό, λόγω κινδύνου ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω κατάρρευση.

Το Μπιαρίτζ είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός γνωστός για τους όμορφους γκρεμούς του και τις παραλίες του.