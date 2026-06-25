Τι κρύβεται πίσω από τα μυστηριώδη διακοσμημένα χέρια στους βράχους του Αμαζονίου

Τα αποτυπώματα χεριών συγκαταλέγονται στις αρχαιότερες και πιο διαδεδομένες μορφές προϊστορικής βραχοτέχνης, καθώς εμφανίζονται σε αρχαίες τοποθεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ορισμένα από αυτά τα αποτυπώματα, ωστόσο, ξεχωρίζουν λόγω της ασυνήθιστης διακόσμησής τους, και νέα έρευνα αρχίζει να ρίχνει φως στις αρχαίες πεποιθήσεις που συνδέονταν με αυτά τα εντυπωσιακά έργα τέχνης.

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