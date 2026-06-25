Φωτιά στο Ηράκλειο: Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις – Ρίψεις από ελικόπτερο ανάμεσα σε σπίτια

Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις – Τιτάνια μάχη των Πυροσβεστών να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στο Ηράκλειο: Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις – Ρίψεις από ελικόπτερο ανάμεσα σε σπίτια

Ελικόπτερο ρίχνει νερό ανάμεσα σε σπίτια κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο Ηράκλειο

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μεγά φωτιά σε αποκη ξυλείας στο Ηράκο Κρήτης προκάλεσε ζημιές σε δύο επιχειρήσεις και τέσσερις κατοικίες.
  • Στη μάχη κατάσβεσης συμμετέχουν 100 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από Δήμο και Περιφέρεια.
  • Το πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού ανάμεσα σε σπίτια, γεγονός σπάνιο σε αστικές πυρκαγιές.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Σε ύφεση είναι η μεφγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθήκη ξυλείας το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ηράκλειο Κρήτης και γρήγορα επεκτάθηκε σε κατοικίες αλλά και παρακείμενες επιχειρήσεις.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 100 πυροσβέστες, ενώ ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχείρησε ρίψεις νερού ανάμεσα σε σπίτια, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε αστικές πυρκαγιές.

Όπως μεταδίδει το cretalive επικαλούμενο δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τέσσερις κατοικίες. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η εικόνα της φωτιάς δείχνει καλύτερη, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

Eurokinissi

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο βρέθηκαν 100 πυροσβέστες με τουλάχιστον 8 οχήματα. Στην κατάσβεση συμμετείχε και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )Eurokinissi

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών.

SMS από το 112 για τους καπνούς

Ο μαύρος καπνός που παράγει η καύση εξαιρετικά εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη ξυλείας είναι ορατός από πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Μάλιστα, το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού προειδοποιητικό μήνυμα για τους καπνούς.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )Eurokinissi

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )Eurokinissi

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )
ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (EUROKINISSI/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )Eurokinissi

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