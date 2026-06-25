Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

Snapshot Η «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου ορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εισάγει επτά μέτρα για τη μείωση κόστους, προστασία εισοδήματος και σταθερότητα για τους αλιείς.

Προβλέπεται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου 0,16 ευρώ/λίτρο για Απρίλιο

Μάιο και 0,12 ευρώ/λίτρο για Ιούνιο με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εισάγεται μηχανισμός αποζημίωσης για περιορισμούς αλιείας σε θαλάσσια πάρκα σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Προωθούνται αλλαγές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική για άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης κινητήρων, εκσυγχρονισμό στόλου και ενίσχυση εκπροσώπησης αλιέων. Snapshot powered by AI

Στα 5,33 ευρώ το κιλό ορίστηκε η «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου για τους επαγγελματίες ψαράδες.

Η δράση θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε μια δέσμη επτά κοστολογημένων μέτρων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την προστασία του εισοδήματος και τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου λειτουργίας για τον κλάδο.

Οι πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν μετά τη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα πρώτα μέτρα:

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Απρίλιου και τον Μάιο: 0,16 ευρώ/ λίτρο

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τον Ιούνιο: 0,12 ευρώ/ λίτρο

Μέγιστη καθαρή αμοιβή για την εξαλίευση λαγοκέφαλου: 5,33 ευρώ/ λίτρο

Πολιτική δράση σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο για τον λαγοκέφαλο, με ευρωπαϊκούς πόρους

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την επιδότηση των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς. Για τον Απρίλιο και τον Μάιο προβλέπεται ενίσχυση ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για τον Ιούνιο το ποσό διαμορφώνεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, για την ενεργοποίηση του μέτρου προβλέπεται η προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την πιλοτική αλίευση του λαγοκέφαλου στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για τους αλιείς ορίζεται στα 5,33 ευρώ ανά κιλό, ποσό που, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι έως και 52% υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στην Κύπρο.

Η δράση αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων, όσο και στον περιορισμό της εξάπλωσης του συγκεκριμένου ξενικού είδους. Η αλίευσή τους θα μπορεί να γίνει αποκλειστικά από επαγγελματίες ψαράδες.

Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά τη διαμόρφωση μηχανισμού αποζημίωσης για τους επαγγελματίες που θα επηρεαστούν από περιορισμούς της αλιευτικής δραστηριότητας εντός των εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Ο σχεδιασμός θα γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να συνδυαστούν η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η οικονομική στήριξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινωνιών.

Επίσης, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, σύμφωνα με το ΥΠΠΑΤ, έχει θέσει ως στόχο να δώσει πραγματικά εργαλεία στους επαγγελματίες αλιείς:

Άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του στόλου.

Εκσυγχρονισμός σκαφών, ώστε να καταστούν πιο ασφαλή, αποδοτικά και ανθεκτικά απέναντι στα καύσιμα, την κλιματική πίεση και τον μειωμένο θαλάσσιο χώρο.

Ανανέωση γενεών, με την προσαρμογή στην εθνική νομοθεσία ώστε ο κλάδος να προσελκύει νέους επαγγελματίες.

Η τέταρτη παρέμβαση επικεντρώνεται στις αλλαγές που προωθούνται στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, το υπουργείο προτείνει την άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης κινητήρων, ώστε να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος των σκαφών.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση επενδύσεων για ασφαλέστερα, αποδοτικότερα και ανθεκτικότερα αλιευτικά σκάφη. Στην ίδια πρωτοβουλία εντάσσεται και η προσαρμογή της νομοθεσίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επαγγελματιών στον κλάδο.

Περαιτέρω, προβλέπονται παρεμβάσεις για την εκπροσώπηση των αλιέων στα αντίστοιχα όργανα, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν νέοι κανόνες για την ερασιτεχνική αλιεία.

Το πέμπτο μέτρο προβλέπει την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας των επαγγελματιών αλιέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ειδικότερα, σχεδιάζεται νομοθετική παρέμβαση, ώστε οι αλιείς να εκπροσωπούνται ανά αλιευτικό εργαλείο τόσο στις Περιφέρειες όσο και στα εθνικά όργανα, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Αλιείας. Στόχος είναι οι αποφάσεις που αφορούν τον κλάδο να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των ίδιων των επαγγελματιών.

Η έκτη πρωτοβουλία αφορά την αυστηρότερη εποπτεία της ερασιτεχνικής αλιείας. Προβλέπεται η δημιουργία μητρώου ερασιτεχνών αλιέων, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής της παραγωγής τους.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αλιευμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επαγγελματιών.

Η έβδομη παρέμβαση αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος κυρώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αργία ενός αλιευτικού σκάφους δεν θα επιβάλλεται αυτομάτως, αλλά μόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Η εφαρμογή της ποινής θα βασίζεται σε σύστημα μορίων και θα ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αναλογικότερου πλαισίου, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις σοβαρές παραβάσεις χωρίς να οδηγεί σε δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών.

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