Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τεράστιες πυρκαγιές στο Κολοράντο

Snapshot Τρεις πυροσβέστες σκοτώθηκαν δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αναστροφής φωτιάς στις πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» στα σύνορα Κολοράντο

Γιούτα.

Οι πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» ενώθηκαν και σχημάτισαν την πυρκαγιά «Snyder Mesa», η οποία έχει κατακαύσει περίπου 28.000 εκτάρια γης.

Οι τραυματίες πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ξαφνικά και γρήγορα, παγιδεύοντας τους πυροσβέστες και αναγκάζοντάς τους να χρησιμοποιήσουν σκηνές καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.

Οι πυρκαγιές απειλούν αραιοκατοικημένες περιοχές, θέρετρα και εξοχικές κατοικίες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω θερμότερων χειμώνων και ισχυρών ανέμων. Snapshot powered by AI

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν το Σάββατο, ενώ επιχειρούσαν στις τεράστιες πυρκαγιές στα σύνορα του Κολοράντο με τη Γιούτα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι πυροσβέστες ανήκαν σε ομοσπονδιακή ομάδα επέμβασης που είχε ανατεθεί να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές «Knowles» και «Gore». Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, ξαφνικά βρέθηκαν περικυκλωμένοι από τις φλόγες και προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο.

Οι δύο τραυματίες πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

«Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών των ΗΠΑ για τους πυροσβέστες, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» έχουν έκτοτε εξαπλωθεί και ενωθεί με άλλες πυρκαγιές, σχηματίζοντας την πυρκαγιά «Snyder Mesa», η οποία μέχρι το Σάββατο είχε κατακαύσει περίπου 28.000 εκτάρια γης, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις.

Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός «περιστατικού αναστροφής της φωτιάς», ανέφερε η Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών των ΗΠΑ.

Αυτό συμβαίνει όταν μια πυρκαγιά εξαπλώνεται τόσο ξαφνικά και γρήγορα που ξεπερνά το προσωπικό ή τον εξοπλισμό, αποκόπτοντας τις οδούς διαφυγής και αναγκάζοντας τους παγιδευμένους πυροσβέστες να αναπτύξουν μια σκηνή καταφυγίου έκτακτης ανάγκης, ως έσχατη λύση.



Οι πυρκαγιές που έχουν εξαπλωθεί στη Γιούτα και το Κολοράντο βρίσκονται κυρίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές, αλλά έχουν απειλήσει ορισμένα θέρετρα και εξοχικές κατοικίες. Οι θερμότεροι χειμώνες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν τροφοδοτήσει τις πρόσφατες πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς των ΗΠΑ.



