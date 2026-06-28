Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τεράστιες πυρκαγιές στο Κολοράντο

Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός «περιστατικού αναστροφής της φωτιάς» σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τεράστιες πυρκαγιές στο Κολοράντο

Αρχείου

National Parks Service
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις πυροσβέστες σκοτώθηκαν δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αναστροφής φωτιάς στις πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» στα σύνορα Κολοράντο
  • Γιούτα.
  • Οι πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» ενώθηκαν και σχημάτισαν την πυρκαγιά «Snyder Mesa», η οποία έχει κατακαύσει περίπου 28.000 εκτάρια γης.
  • Οι τραυματίες πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ξαφνικά και γρήγορα, παγιδεύοντας τους πυροσβέστες και αναγκάζοντάς τους να χρησιμοποιήσουν σκηνές καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.
  • Οι πυρκαγιές απειλούν αραιοκατοικημένες περιοχές, θέρετρα και εξοχικές κατοικίες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω θερμότερων χειμώνων και ισχυρών ανέμων.
Snapshot powered by AI

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν το Σάββατο, ενώ επιχειρούσαν στις τεράστιες πυρκαγιές στα σύνορα του Κολοράντο με τη Γιούτα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι πυροσβέστες ανήκαν σε ομοσπονδιακή ομάδα επέμβασης που είχε ανατεθεί να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές «Knowles» και «Gore». Όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, ξαφνικά βρέθηκαν περικυκλωμένοι από τις φλόγες και προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο.

Οι δύο τραυματίες πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

«Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», δήλωσε η Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών των ΗΠΑ για τους πυροσβέστες, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι πυρκαγιές «Knowles» και «Gore» έχουν έκτοτε εξαπλωθεί και ενωθεί με άλλες πυρκαγιές, σχηματίζοντας την πυρκαγιά «Snyder Mesa», η οποία μέχρι το Σάββατο είχε κατακαύσει περίπου 28.000 εκτάρια γης, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρετ Πόλις.

Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί συνέβησαν κατά τη διάρκεια ενός «περιστατικού αναστροφής της φωτιάς», ανέφερε η Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών των ΗΠΑ.

Αυτό συμβαίνει όταν μια πυρκαγιά εξαπλώνεται τόσο ξαφνικά και γρήγορα που ξεπερνά το προσωπικό ή τον εξοπλισμό, αποκόπτοντας τις οδούς διαφυγής και αναγκάζοντας τους παγιδευμένους πυροσβέστες να αναπτύξουν μια σκηνή καταφυγίου έκτακτης ανάγκης, ως έσχατη λύση.

Οι πυρκαγιές που έχουν εξαπλωθεί στη Γιούτα και το Κολοράντο βρίσκονται κυρίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές, αλλά έχουν απειλήσει ορισμένα θέρετρα και εξοχικές κατοικίες. Οι θερμότεροι χειμώνες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν τροφοδοτήσει τις πρόσφατες πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς των ΗΠΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι - «Μίνι καύσωνας» από την Δευτέρα

22:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυξημένο ενδιαφέρον για τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ: Διπλασιασμένες προβλέψεις της Morgan Stanley

21:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εκατομμύρια αστέρια φωτίζουν τη μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή φωτογραφία του κέντρου του Γαλαξία μας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έκανε ορειβασία 37 χλμ σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ελβετία: Πλησιάζει η «ημέρα απώλειας παγετώνων» για 2η φορά σε 26 χρόνια

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τεράστιες πυρκαγιές στο Κολοράντο

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένη πόλη των Μάγια με μυστηριώδη γλυπτά 1.000 ετών ανακαλύφθηκε στα βάθη της ζούγκλας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη - Η ημέρα που άρχισε το τέλος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης της Ελλάδας 28 Ιουνίου 2002

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Σκληρή απάντηση Νετανιάχου στις απειλές Ερνοτγάν - «Αν κάποιος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να σε εξοντώσει, το λαμβάνεις σοβαρά υπόψη»

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Δύο συλλήψεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

20:00ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα

19:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μουντιάλ 2026: Τελείωσαν τα ψέματα, τώρα αρχίζει το τουρνουά - Οι δύο όψεις του ταμπλό των «32» και η ευκαιρία της Αργεντινής του Μέσι

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Η αστυνομία δροσίζει με κανόνια νερού τα πλήθη που «λιώνουν» από τη ζέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη - Η ημέρα που άρχισε το τέλος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης της Ελλάδας 28 Ιουνίου 2002

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Σκληρή απάντηση Νετανιάχου στις απειλές Ερνοτγάν - «Αν κάποιος δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή του να σε εξοντώσει, το λαμβάνεις σοβαρά υπόψη»

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έκανε ορειβασία 37 χλμ σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ