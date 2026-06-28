Πουέρτο Βαγιάρτα: Κροκόδειλος σε δημοφιλή παραλία επιτέθηκε και σκότωσε 28χρονο

Snapshot Ένας 28χρονος Μεξικανός σκοτώθηκε από επίθεση κροκοδείλου στην παραλία Μαρίνα Βαγιάρτα του Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε 12 ώρες μετά την επίθεση.

Μια οικογένεια τουριστών προσπάθησε απεγνωσμένα να τον βοηθήσει, αλλά χωρίς επιτυχία.

Υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για κροκόδειλους στην παραλία, τις οποίες αρχικά μπέρδεψαν με ιγκουάνα.

Λουόμενοι συνέχισαν να κολυμπούν στην ίδια περιοχή μετά το περιστατικό, το οποίο συνέβη κοντά σε παρόμοια επίθεση του 2022. Snapshot powered by AI

Ένας 28χρονος άνδρας σκοτώθηκε από επίθεση κροκοδείλου σε μια δημοφιλή παραλία του παραθεριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η επίθεση σημειώθηκε στην παραλία Μαρίνα Βαγιάρτα, ενώ το θύμα ταυτοποιήθηκε μόνο ως Μεξικανός, ο οποίος βρισκόταν στην πόλη για επαγγελματικούς λόγους.

Η σορός του ανασύρθηκε περίπου 12 ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η Τζέιμι Γιέτερ, ο αρραβωνιαστικός της Κρις Μπέρι και η έφηβη κόρη της διέμεναν στο ξενοδοχείο και χαλάρωναν δίπλα στην πισίνα, όταν άκουσαν κραυγές από την παραλία.

«Νομίσαμε ότι είδαμε έναν άνδρα να έχει παγιδευτεί σε ένα ρεύμα, οπότε ο Κρις έτρεξε προς τη θάλασσα και εγώ έτρεξα αμέσως πίσω του», είπε η Γιέτερ στο NBC Los Angeles.

Ο Μπέρι πήδηξε σε ένα καγιάκ χωρίς κουπιά σε μια απελπισμένη προσπάθεια να φτάσει στον άνδρα. «Δεν υπήρχαν κουπιά. Δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα στην παραλία που να μπορεί να βοηθήσει. Απλώς προσπαθούσαμε απεγνωσμένα να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε», είπε ο Μπέρι. «Ήμουν στο καγιάκ ακριβώς τη στιγμή που τον τράβηξε κάτω».

Οι ηρωικές προσπάθειες της οικογένειας από το Όραντζ Κάουντι δεν αρκούσαν για να σώσουν το θύμα.

Η Γιέτερ σημείωσε ότι πινακίδες κοντά στην παραλία προειδοποιούν για μέδουσες, σαλάχια και κροκόδειλους στο νερό, αλλά η οικογένεια είπε ότι αρχικά μπέρδεψαν την εικόνα του κροκόδειλου με ιγκουάνα.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, το NBC αναφέρει ότι οι λουόμενοι κολυμπούσαν και πάλι στην ίδια περιοχή με τις οικογένειές τους.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο σημείο όπου το 2022 είχε σημειωθεί επίθεση κροκοδείλου που τραυμάτισε δύο τουρίστες από το Κολοράντο στο Χαλίσκο.



