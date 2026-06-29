Εξαφάνιση Μπεν: «Η ΕΛΑΣ δεν νοιάζεται για το τι συνέβη στο παιδί μου» - Ξεσπά η Κέρι Νίνταμ

Snapshot Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε στην Κω το 1991 σε ηλικία 21 μηνών και η υπόθεσή του παραμένει άλυτη σχεδόν 35 χρόνια μετά.

Η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, συνεχίζει ανεξάρτητα τις έρευνες μετά την απόσυρση της Μονάδας Σοβαρών Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ από την υπόθεση.

Η Κέρι σκοπεύει να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι μπορεί να αποκαλύψει νέα στοιχεία, παρά το υψηλό κόστος της ενέργειας.

Η επίσημη έρευνα της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπεν πιθανότατα πέθανε από ατύχημα, αλλά η μητέρα του αμφισβητεί αυτό το αποτέλεσμα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δηλώνει ότι συνεχίζει να συνεργάζεται ως σύνδεσμος μεταξύ βρετανικών και ελληνικών αρχών, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει την κύρια ευθύνη της έρευνας. Snapshot powered by AI

Όταν ο μικρός Βρετανός Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε από το ελληνικό νησί της Κω πριν από σχεδόν 35 χρόνια, η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μακρόχρονη θα αποδεικνυόταν η αναζήτηση για να μάθει τι συνέβη στο παιδί της.

Σήμερα, στα 53 της χρόνια, η Κέρι αφιερώνει κάθε ημέρα από την εξαφάνιση του Μπεν το 1991 στην αναζήτηση νέων στοιχείων, στη στήριξη των συνεχιζόμενων ερευνών και στα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ελπίζοντας να βρει απαντήσεις για την τύχη του γιου της, ο οποίος σήμερα θα ήταν 36 ετών.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα δέχθηκε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα, όταν ενημερώθηκε ότι η Μονάδα Σοβαρών Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ (South Yorkshire Police) δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη για τη διερεύνηση της υπόθεσης, έπειτα από 14 χρόνια.

Χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «καταστροφική», η Κέρι Νίνταμ, που πλέον ζει στην Τουρκία, δήλωσε ότι αισθάνεται πως δεν της απομένει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει μόνη της την αναζήτηση.

Ο Μπεν, από το Σέφιλντ, ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε από ένα αγρόκτημα κοντά στο Ηρακλής της Κω, τον Ιούλιο του 1991.

Οι παππούδες του, Έντι και Κριστίν Νίνταμ, ανακαίνιζαν τότε το αγρόκτημα, ενώ η μητέρα του εργαζόταν σε κοντινό ξενοδοχείο όταν ο μικρός χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν καταγράφηκαν αμέτρητες αναφορές για πιθανές εμφανίσεις του Μπεν και διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να του συνέβη. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αποτελεί μία από τις μακροβιότερες έρευνες για εξαφανισμένο πρόσωπο στη Βρετανία, η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Αποφασισμένη να μην αφήσει την υπόθεση να ξεχαστεί, η Κέρι αποκάλυψε ότι σκοπεύει να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή στην Ελλάδα, πιστεύοντας πως αυτή ίσως είναι η τελευταία ουσιαστική ευκαιρία να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά.

Ωστόσο, η νέα αυτή προσπάθεια συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, γι' αυτό και η Κέρι δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τη χρηματοδότηση της έρευνας.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Daily Mail, εξέφρασε την απογοήτευσή της για αυτό που θεωρεί έλλειψη επείγοντος από την πλευρά της βρετανικής αστυνομίας όσον αφορά την εξαφάνιση του γιου της, αλλά και την ελπίδα της ότι ένας ιδιωτικός ερευνητής ίσως καταφέρει να δώσει τέλος σε ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

«Σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν ενδιαφέρεται κανείς. Πρόκειται για έναν αγνοούμενο άνθρωπο. Ναι, έχει περάσει πολύς καιρός.

Αλλά όταν μια αναφορά από αστυνομικό ή επιθεωρητή φτάνει στο γραφείο κάποιου και αφορά έναν αγνοούμενο, κάποιος θα έπρεπε να τη δει και να πει: "Αυτό είναι επείγον".

Πρέπει να γίνει τώρα. Όμως προφανώς δεν συμβαίνει αυτό και νιώθεις πως χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο», είπε.

Η ίδια υποστήριξε ότι ένας ιδιωτικός ερευνητής θα μπορούσε να εξετάσει εξονυχιστικά όλες τις έρευνες και τις αναφορές που έχουν γίνει για την εξαφάνιση του γιου της.

«Πιστεύω ότι αν ένας ιδιωτικός ερευνητής αναλάβει την υπόθεση και του επιτραπεί να μελετήσει όλους τους φακέλους από την αρχή, θα διαπιστώσει ότι έγιναν πολλά λάθη και πιθανές συγκάλυψεις.

Ένας ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να εξετάσει κάθε στοιχείο με μεγάλη προσοχή, καθώς δεν έχει τίποτα να αποκρύψει.

Υπάρχουν επίσης πολλές αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις των μαρτύρων και μπορεί να τους ξανασυναντήσει και να τους μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο.

Πιστεύω ότι ένας ιδιωτικός ερευνητής θα εμβαθύνει σε όλα αυτά περισσότερο απ' όσο μπορεί ένας αστυνομικός», ανέφερε.

Η Κέρι εξήγησε ότι αποφάσισε να αναζητήσει τη βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή έπειτα από συνομιλία με αστυνομικό σύνδεσμο της οικογένειας, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, της είπε ότι η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα έχει πλέον ενεργό ρόλο στην υπόθεση του Μπεν.

Στο εξής, οι ελληνικές αρχές θα είναι οι μόνες που θα συνεχίσουν να διερευνούν νέες πληροφορίες.

Αυτό συμβαίνει παρότι από το 2012 η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, όταν το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε 700.000 λίρες για την επανεκκίνησή της, ύστερα από παράπονα της οικογένειας ότι δεν είχε εξεταστεί επαρκώς τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές στον χώρο γύρω από το αγρόκτημα των παππούδων του Μπεν, χωρίς όμως να εντοπιστούν ίχνη DNA.

Ακολούθησε δεύτερη ανασκαφή το 2016, όταν μάρτυρας κατέθεσε ότι ο οδηγός εκσκαφέα από την Κω, Κωνσταντίνος Μπάρκας, είχε παρασύρει κατά λάθος τον μικρό Μπεν και στη συνέχεια είχε θάψει τη σορό του κάτω από οικοδομικά μπάζα.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της έρευνας εντοπίστηκε ένα αντικείμενο που θεωρήθηκε ότι ανήκε στον Μπεν, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο σενάριο ήταν ένας θάνατος από ατύχημα.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2016.

Η Κέρι Νίνταμ, ωστόσο, δεν αποδέχεται αυτό το συμπέρασμα.

«Η θεωρία της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ είναι ότι ο Μπεν πέθανε σε ατύχημα εκείνη την ημέρα, επειδή ένας μάρτυρας εμφανίστηκε χρόνια αργότερα και τους τα είπε όλα αυτά. Όμως δεν υπάρχει κανένα φυσικό ή εγκληματολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συνέβη κάτι τέτοιο», τόνισε.

Η Κέρι, η οποία είναι επίσης μητέρα της Λιάννα, πρόσθεσε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που η υπόθεση δεν έχει λυθεί είναι η έλλειψη χρηματοδότησης.

«Ποτέ δεν υπήρξε ένα μεγάλο ταμείο για να βοηθήσει στην αναζήτηση του Μπεν. Ποτέ δεν είχαμε τα χρήματα για να προσλάβουμε ιδιωτικό ερευνητή.

Δεν είχαμε ποτέ οικονομική στήριξη από κανέναν. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι η υπόθεση του Μπεν δεν είναι τόσο σημαντική όσο άλλες υποθέσεις εξαφανισμένων ανθρώπων.

Και υπάρχουν πολλές οικογένειες αγνοουμένων που αισθάνονται το ίδιο, όχι μόνο εγώ. Ήρθε η ώρα να μιλήσω γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι άδικο», είπε.

Η κατάσταση αυτή, όπως ανέφερε, έχει αφήσει την ίδια και την οικογένειά της με έντονο αίσθημα απογοήτευσης, το οποίο επιδεινώθηκε όταν πίστεψε ότι η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ αποσύρεται από την υπόθεση.

Η αστυνομία, πάντως, επιμένει ότι εξακολουθεί να συμμετέχει στην υπόθεση του Μπεν, παρά την ενημέρωση που, σύμφωνα με την Κέρι, έλαβε.

Εκπρόσωπος της δύναμης δήλωσε ότι δεν αποσύρεται από την υπόθεση, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί ως «δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών» μεταξύ των βρετανικών αρχών, της Interpol και των ελληνικών αρχών.

«Η έρευνα διεξάγεται από τις ελληνικές αρχές. Η κατανομή των πόρων μας δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να διαθέτουμε ειδικό αξιωματικό σύνδεσμο με την οικογένεια και επιθεωρητή ως σημεία επαφής για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την οικογένεια του Μπεν. Η ελληνική έρευνα παραμένει ανοιχτή και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτή μέχρι να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα. Η δική μας συμμετοχή στην υποστήριξη της έρευνας δεν έχει αλλάξει», ανέφερε.

Η αστυνομία τόνισε ακόμη ότι παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της οικογένειας του Μπεν και δήλωσε πως «λυπάται βαθύτατα για οποιαδήποτε σύγχυση προκάλεσε η συγκεκριμένη αναθεώρηση».

Παρ' όλα αυτά, η πρόσληψη ιδιωτικού ερευνητή αναμένεται να κοστίσει ακριβά στην Κέρι, η οποία έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της στην προσπάθεια να βρει τον γιο της.

Για να καλύψει το κόστος, δημιούργησε τον Μάρτιο καμπάνια στο GoFundMe με στόχο να συγκεντρώσει τις 2.000 ευρώ που απαιτούνται ώστε ένα ελληνικό ιδιωτικό ερευνητικό γραφείο –το όνομα του οποίου δεν αποκάλυψε– να ξεκινήσει τη μελέτη της υπόθεσης.

Ωστόσο, όπως είπε, το συνολικό κόστος μπορεί τελικά να φτάσει τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

«Το αρχικό ποσό, μόνο για να ξεκινήσουν, να αναλάβουν την υπόθεση και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους φακέλους, είναι 2.000 ευρώ. Μετά από αυτό, μια έρευνα σαν κι αυτή μπορεί να κοστίσει περίπου 20.000 ευρώ. Έχω εξηγήσει στον ιδιωτικό ερευνητή ότι δεν διαθέτω τέτοια χρήματα. Είναι αρκετά συμπονετικός και είπε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, όμως δεν θέλω να τον προσλάβω χωρίς να έχω ένα σημαντικό ποσό διαθέσιμο. Δεν θέλω να του χρωστάω χρήματα και να μην μπορώ να τον πληρώσω για τη δουλειά του. Ελπίζω να συγκεντρώσουμε αρκετά χρήματα για να τον προσλάβουμε, γιατί θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 35 χρόνια που ένας ιδιωτικός ερευνητής θα εξετάσει πραγματικά αυτή την υπόθεση. Και ποιος ξέρει; Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ έχει περιορισμούς στο τι μπορεί να κάνει και, δυστυχώς, η ελληνική αστυνομία δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητική. Τώρα όλα πέφτουν πάνω μου και δεν μπορώ πλέον να το κάνω μόνη μου».