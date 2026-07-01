Γαλλία: Στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου και οι προεδρικές εκλογές

Snapshot Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027.

Η ημερομηνία αυτή επιβεβαιώθηκε από πηγή της γαλλικής κυβέρνησης και θα επισημοποιηθεί στο υπουργικό συμβούλιο.

Εξετάστηκε και η επιλογή διεξαγωγής των εκλογών στις 11 και 25 Απριλίου, αλλά απορρίφθηκε.

Οι εκλογές πρέπει να γίνουν 20 έως 35 ημέρες πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας του προέδρου, που άρχισε στις 14 Μαΐου 2022.

Ο πρώτος γύρος θα πραγματοποιηθεί κατά τις ανοιξιάτικες σχολικές διακοπές και ο δεύτερος γύρος μετά την Πρωτομαγιά. Snapshot powered by AI

Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν τη 18η Απριλίου και τη 2η Μαΐου 2027, δήλωσε την Τρίτη πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας Ouest-France.

«Αυτό θα επισημοποιηθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα -την 11η και την 25η Απριλίου-, διευκρίνισε η Ouest-France.

Δυνάμει του Συντάγματος της Γαλλίας, η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας. Ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άρχισε τη δεύτερη θητεία του τη 14η Μαΐου 2022.

Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.