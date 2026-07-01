Ουκρανία: Έξι νεκροί και 50 τραυματίες από ρωσικά χτυπήματα

Snapshot Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Στο Χάρκοβο, επτά τηλεκατευθυνόμενες βόμβες προκάλεσαν τον θάνατο ενός 15χρονου και τον τραυματισμό 32 ατόμων.

Στην περιοχή της Οδησσού, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από βαλλιστικό πύραυλο που προκάλεσε πυρκαγιά σε επιχείρηση.

Στη Χερσώνα, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μίνι λεωφορείο σκότωσε μια 18χρονη φοιτήτρια και έναν ακόμα άνθρωπο, ενώ τραυματίστηκαν εννέα επιβάτες.

Άλλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε διοικητικό κτίριο στη Χερσώνα προκάλεσε έναν θάνατο και δύο τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, επτά τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις συνοικίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 15χρονος και να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ.

Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026. AP

Στην περιοχή της Οδησσού, στα νότια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από βαλλιστικό πύραυλο εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε πυρκαγιά σε μια επιχείρηση, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ.

Ένα μίνι λεωφορείο δέχτηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή της Χερσώνας, σκοτώνοντας μια 18χρονη που «πήγαινε στο πανεπιστήμιο για να κάνει την εγγραφή της», καθώς και άλλο ένα πρόσωπο, είπε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν. Άλλοι 9 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Σε άλλη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός «διοικητικού κτιρίου» στη Χερσώνα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.