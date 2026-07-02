Στο ψυχιατρείο 11χρονος που πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε επτά μηνών κοριτσάκι στο Μιζούρι

Snapshot Ένας 11χρονος πυροβόλησε και σκότωσε ένα επτά μηνών κοριτσάκι στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.

Ο ανήλικος θα μεταφερθεί σε κρατικό ψυχιατρείο για θεραπεία ψυχικής υγείας και ψυχιατρική αξιολόγηση.

Οι αρχές κατηγορούν τον πατέρα του βρέφους για φόνο δεύτερου βαθμού και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο λόγω αποθήκευσης όπλου στο σπίτι.

Υπάρχουν ενδείξεις καταχρηστικού και παραμελητικού περιβάλλοντος στο σπίτι, με άλλα παιδιά να έχουν τεθεί σε προστατευτική φύλαξη.

Η υπόθεση διερευνάται από ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών και ερευνητές κακοποίησης παιδιών. Snapshot powered by AI

Σε κρατικό ψυχιατρείο θα μεταφερθεί ένας 11χρονος, ο οποίος το περασμένο Σάββατο, πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι ένα κοριτσάκι μόλις 7 μηνών.

Ο ανήλικος, που δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους πυροβόλησε τη μικρή Kiyomi Pawnell-Parker μέσα σε ένα σπίτι στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν εσπευσμένα την Kiyomi σε ένα κοντινό νοσοκομείο με το περιπολικό της αστυνομίας, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

A 10-year-old boy in St. Louis has been charged with 1st-degree murder after shooting & killing a 7-month-old infant, Kiyomi Parker.



The boy found a loaded, unsecured gun hidden under a mattress. The baby’s father, 19-year-old Ca'Marion Pawnell, also faces 2nd-degree murder &… pic.twitter.com/anhvcX8056 — Matt Robinson (@mattrobinson) June 28, 2026

Οι δικηγόροι του τμήματος ανηλίκων της πόλης ζήτησαν από τα δικαστήρια να τον στείλουν στις εγκαταστάσεις ως μέρος αυτού που ονόμασαν «προστατευτική κράτηση», «προς το συμφέρον του παιδιού».

Υποστήριξαν ότι υπήρχε λόγος να πιστεύεται ότι το αγόρι ζούσε σε ένα καταχρηστικό σπίτι και ήταν παραμελημένο, γεγονός που του επέτρεψε να πάρει στα χέρια του ένα όπλο.

Ο επικεφαλής δικηγόρος του Τμήματος Ανηλίκων, Τζιμ Μάικλς, είπε επίσης ότι άλλα παιδιά που ζουν στην ίδια διεύθυνση έχουν τεθεί όλα σε προστατευτική φύλαξη.

Ο δικαστής συμφώνησε να στείλει το αγόρι στις εγκαταστάσεις αφού έκρινε ότι υπήρχε πιθανή αιτία για να υποστηρίξει την κατηγορία για φόνο και τους ισχυρισμούς για καταχρηστικό σπίτι.

Το αγόρι θα υποβληθεί σε θεραπεία ψυχικής υγείας, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ψυχιατρική αξιολόγηση μετά το περιστατικό.

Ο 19χρονος πατέρας του μωρού, Ca'Marion Pawnell, συνελήφθη επίσης και κατηγορήθηκε για φόνο δεύτερου βαθμού, έκθεση παιδιού πρώτου βαθμού σε κίνδυνο με αποτέλεσμα θάνατο και δύο κατηγορίες για κίνδυνο της ευημερίας ενός παιδιού δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο.

Ο Pawnell είπε στην αστυνομία ότι του ανήκε το όπλο και το είχε αποθηκεύσει κάτω από το στρώμα σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι.

Το αγόρι ήξερε πού ήταν αποθηκευμένο το όπλο και είπε στην αστυνομία ότι το είχε βγάλει για να παίξει μαζί του στο παρελθόν, ανέφερε το κατηγορητήριο.

Ένα επτάχρονο παιδί βρισκόταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του θανατηφόρου πυροβολισμού.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ του Pawnell, ο οποίος κρατείται χωρίς εγγύηση, και των άλλων δύο παιδιών.

Ο πυροβολισμός παραμένει υπό διερεύνηση από ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών και ερευνητές κακοποίησης παιδιών.