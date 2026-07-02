Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

«Προς το παρόν η αληθινή προέλευση του σκελετού και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν ασαφείς» λένε οι επιστήμονες

Μίλτος Τσεκούρας

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο σκελετός που βρέθηκε κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ως του Γάλλου μουσκετοφόρου ντ’ Αρτανιάν.
  • Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο άνδρας είχε διατροφή πλούσια σε ψάρι, χαρακτηριστική ανατολικής ή νότιας Ευρώπης, και όχι της περιοχής καταγωγής του ντ’ Αρτανιάν στη Γαλλία.
  • Η χρονολόγηση του σκελετού είναι ασαφής, καθώς καταστράφηκαν κρίσιμα στοιχεία λόγω παράνομης ανασκαφής από συνταξιούχο αρχαιολόγο χωρίς άδεια.
  • Ο αρχαιολόγος συγκέντρωσε οστά σε πλαστική σακούλα και τα διατήρησε σε αποθήκη πριν τα παραδώσει στις αρχές μετά παρέμβαση της αστυνομίας.
  • Απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, όπως ανάλυση αρχαίου DNA, για πιθανή ταυτοποίηση του σκελετού με τον ντ’ Αρτανιάν.
Snapshot powered by AI

Ένας σκελετός που βρέθηκε φέτος κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ότι ανήκει στον θρυλικό Γάλλο μουσκετοφόρο Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ ντ’ Αρτανιάν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, ορισμένα ευρήματα επαναφέρουν ερωτήματα γύρω από τη συγκεκριμένη εκτίμηση.

«Προς το παρόν η αληθινή προέλευση του σκελετού και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν ασαφείς. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να δείξει αν ένα αυθεντικό κομμάτι ιστορίας έχει αποκαλυφθεί, ή όχι», ανέφεραν οι δημοτικές αρχές.

Η έρευνα για τα λείψανα, που εντοπίστηκαν στην Εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου, δεν έχει αποκλείσει «εντελώς» το ενδεχόμενο ο σκελετός να ανήκει πράγματι στον ντ’ Αρτανιάν. Ωστόσο, από την ανάλυση προέκυψαν αρκετά «αναπάντεχα στοιχεία» που δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση.

Τα «αναπάντεχα στοιχεία»

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ειδικών, ο σκελετός ανήκει σε άνδρα ηλικίας 44 έως 66 ετών, εύρος που περιλαμβάνει και την ηλικία στην οποία σκοτώθηκε ο ντ’ Αρτανιάν, στα 62 του χρόνια. Τα οστά, όμως, δεν μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια, ώστε να προσδιοριστεί πότε πέθανε ο άνδρας.

Οι αναλύσεις υποδεικνύουν επίσης ότι η διατροφή του ήταν πλούσια σε ψάρι, κάτι που θεωρείται πιο χαρακτηριστικό της ανατολικής ή νότιας Ευρώπης και λιγότερο της Γασκόνης, στη νοτιοδυτική Γαλλία, απ’ όπου καταγόταν ο ντ’ Αρτανιάν. «Εγείρεται το ερώτημα αν μια τέτοια διατροφή ήταν συνήθης μεταξύ των καθολικών μουσκετοφόρων από τη Γαλλία τον 17ο αιώνα», ανέφεραν οι ερευνητές στην ανακοίνωση της πόλης.

Η έρευνα καθυστέρησε επίσης εξαιτίας των ενεργειών ενός συνταξιούχου αρχαιολόγου, ο οποίος άρχισε να ανασκάπτει τον τάφο κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, πολύτιμες πληροφορίες έχουν «αμετάκλητα χαθεί» κατά τη διάρκεια των εργασιών του, καθώς ενδέχεται να προκλήθηκαν ζημιές στο κρανίο του σκελετού και δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη καταγραφή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρονολόγηση του τάφου.

Ο αρχαιολόγος, Βιμ Ντάικμαν, αναγκάστηκε να σταματήσει τις εργασίες του όταν η εκκλησία διαπίστωσε ότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια. Η εκσκαφή συνεχίστηκε από επαγγελματική ομάδα στις 13 Μαρτίου.

Οστά σε πλαστική σακούλα

Σε συνέντευξή του τον Μάιο στην εκπομπή Nieuwsuur της ολλανδικής τηλεόρασης, ο Ντάικμαν είπε ότι δεν είχε ενημερώσει τις αρχές για τις εργασίες του στην εκκλησία, καθώς ήθελε να πιστωθεί ο ίδιος την ανακάλυψη. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά οστά σε πλαστική σακούλα και τα είχε τοποθετήσει σε αποθήκη στον κήπο του, επιστρέφοντάς τα στις αρμόδιες αρχές μόνο όταν του το ζήτησε η αστυνομία.

Ο ντ’ Αρτανιάν, ήρωας του Αλέξανδρου Δουμά στο μυθιστόρημα του 1844 «Τρεις Σωματοφύλακες», υπήρξε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο και σκοτώθηκε κατά τη γαλλική πολιορκία του Μάαστριχτ, στον γαλλοολλανδικό πόλεμο, στις 25 Ιουνίου 1673. Σύμφωνα με ιστορικούς, η εκκλησία θα μπορούσε να αποτελεί τον τόπο ανάπαυσής του, όμως δεν αποκλείεται να έχει ταφεί σε ομαδικό τάφο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και ανάλυση αρχαίου DNA, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να ταυτοποιηθεί ως ο ντ’ Αρτανιάν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

19:51WHAT THE FACT

Το αρχαίο κόλπο με τις πατάτες που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας για να ταΐσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

19:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Συμπτώματα, αιτίες και τι να κάνετε

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο διάσημος Τούρκος stand-up κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ισλάμ

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς οι αρχέγονοι αστεροειδείς έφεραν την ζωή στην Γη

19:04LIFESTYLE

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι εισαγγελείς κατηγορούν το Κίεβο ότι διέταξε το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΠΕΡΣΕΣ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη: Στην Επίδαυρο 3-4 Ιουλίου και σε ανοιχτά θέατρα της χώρας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες: Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία, κοινόχρηστα και ευθύνες διαχειριστών

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του

15:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο συμβάν στην Ιαπωνία: Έριξε σπρέι για αρκούδες σε κλειστό χώρο κι έστειλε 5 στο νοσοκομείο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βίντεο από την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο στην Άνω Μερά

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Οι προειδοποιήσεις κατοίκων που αγνοήθηκαν πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ