Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

Snapshot Ο σκελετός που βρέθηκε κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ως του Γάλλου μουσκετοφόρου ντ’ Αρτανιάν.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο άνδρας είχε διατροφή πλούσια σε ψάρι, χαρακτηριστική ανατολικής ή νότιας Ευρώπης, και όχι της περιοχής καταγωγής του ντ’ Αρτανιάν στη Γαλλία.

Η χρονολόγηση του σκελετού είναι ασαφής, καθώς καταστράφηκαν κρίσιμα στοιχεία λόγω παράνομης ανασκαφής από συνταξιούχο αρχαιολόγο χωρίς άδεια.

Ο αρχαιολόγος συγκέντρωσε οστά σε πλαστική σακούλα και τα διατήρησε σε αποθήκη πριν τα παραδώσει στις αρχές μετά παρέμβαση της αστυνομίας.

Απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, όπως ανάλυση αρχαίου DNA, για πιθανή ταυτοποίηση του σκελετού με τον ντ’ Αρτανιάν. Snapshot powered by AI

Ένας σκελετός που βρέθηκε φέτος κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ότι ανήκει στον θρυλικό Γάλλο μουσκετοφόρο Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ ντ’ Αρτανιάν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, ορισμένα ευρήματα επαναφέρουν ερωτήματα γύρω από τη συγκεκριμένη εκτίμηση.

«Προς το παρόν η αληθινή προέλευση του σκελετού και οι συνθήκες θανάτου παραμένουν ασαφείς. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να δείξει αν ένα αυθεντικό κομμάτι ιστορίας έχει αποκαλυφθεί, ή όχι», ανέφεραν οι δημοτικές αρχές.

Η έρευνα για τα λείψανα, που εντοπίστηκαν στην Εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου, δεν έχει αποκλείσει «εντελώς» το ενδεχόμενο ο σκελετός να ανήκει πράγματι στον ντ’ Αρτανιάν. Ωστόσο, από την ανάλυση προέκυψαν αρκετά «αναπάντεχα στοιχεία» που δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση.

Τα «αναπάντεχα στοιχεία»

Σύμφωνα με την εκτίμηση των ειδικών, ο σκελετός ανήκει σε άνδρα ηλικίας 44 έως 66 ετών, εύρος που περιλαμβάνει και την ηλικία στην οποία σκοτώθηκε ο ντ’ Αρτανιάν, στα 62 του χρόνια. Τα οστά, όμως, δεν μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια, ώστε να προσδιοριστεί πότε πέθανε ο άνδρας.

Οι αναλύσεις υποδεικνύουν επίσης ότι η διατροφή του ήταν πλούσια σε ψάρι, κάτι που θεωρείται πιο χαρακτηριστικό της ανατολικής ή νότιας Ευρώπης και λιγότερο της Γασκόνης, στη νοτιοδυτική Γαλλία, απ’ όπου καταγόταν ο ντ’ Αρτανιάν. «Εγείρεται το ερώτημα αν μια τέτοια διατροφή ήταν συνήθης μεταξύ των καθολικών μουσκετοφόρων από τη Γαλλία τον 17ο αιώνα», ανέφεραν οι ερευνητές στην ανακοίνωση της πόλης.

Η έρευνα καθυστέρησε επίσης εξαιτίας των ενεργειών ενός συνταξιούχου αρχαιολόγου, ο οποίος άρχισε να ανασκάπτει τον τάφο κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, πολύτιμες πληροφορίες έχουν «αμετάκλητα χαθεί» κατά τη διάρκεια των εργασιών του, καθώς ενδέχεται να προκλήθηκαν ζημιές στο κρανίο του σκελετού και δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη καταγραφή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρονολόγηση του τάφου.

Ο αρχαιολόγος, Βιμ Ντάικμαν, αναγκάστηκε να σταματήσει τις εργασίες του όταν η εκκλησία διαπίστωσε ότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια. Η εκσκαφή συνεχίστηκε από επαγγελματική ομάδα στις 13 Μαρτίου.

Οστά σε πλαστική σακούλα

Σε συνέντευξή του τον Μάιο στην εκπομπή Nieuwsuur της ολλανδικής τηλεόρασης, ο Ντάικμαν είπε ότι δεν είχε ενημερώσει τις αρχές για τις εργασίες του στην εκκλησία, καθώς ήθελε να πιστωθεί ο ίδιος την ανακάλυψη. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε συγκεντρώσει αρκετά οστά σε πλαστική σακούλα και τα είχε τοποθετήσει σε αποθήκη στον κήπο του, επιστρέφοντάς τα στις αρμόδιες αρχές μόνο όταν του το ζήτησε η αστυνομία.

Ο ντ’ Αρτανιάν, ήρωας του Αλέξανδρου Δουμά στο μυθιστόρημα του 1844 «Τρεις Σωματοφύλακες», υπήρξε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο και σκοτώθηκε κατά τη γαλλική πολιορκία του Μάαστριχτ, στον γαλλοολλανδικό πόλεμο, στις 25 Ιουνίου 1673. Σύμφωνα με ιστορικούς, η εκκλησία θα μπορούσε να αποτελεί τον τόπο ανάπαυσής του, όμως δεν αποκλείεται να έχει ταφεί σε ομαδικό τάφο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και ανάλυση αρχαίου DNA, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να ταυτοποιηθεί ως ο ντ’ Αρτανιάν.

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