Μουντιάλ 2026: Φρενίτιδα στην Αγγλία - Οι πάμπ θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των παμπ έως τις 5:00 π.μ. για την κρίσιμη αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στη φάση των «16»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μουντιάλ 2026: Φρενίτιδα στην Αγγλία - Οι πάμπ θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί

Οι οπαδοί της Αγγλίας πανηγυρίζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αγγλίας και Κροατίας στην παμπ «The Clock» στο Χέμπερν της Αγγλίας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι φίλαθλοι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα της ομάδας τους για το Μουντιάλ 2026, τα ξημερώματα της Δευτέρας πίνοντας τις μπύρες τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς ωραρίου για τις παραδοσιακές παμπ.

Το παιχνίδι κόντρα στο Μεξικό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Αγγλίας, γεγονός που σημαίνει ότι η ήδη υπάρχουσα παράταση μέχρι τις 2:00 π.μ. δεν θα ήταν αρκετή για να καλύψει τη διάρκεια του ματς.

Η απόφαση για οριζόντια επέκταση σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν χρειάζεται να καταθέσουν ξεχωριστές αιτήσεις στις τοπικές αρχές. Ο υπουργός Κοινοτήτων, Στιβ Ριντ, έστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των δημοτικών συμβουλίων, ξεπερνώντας τα εμπόδια που είχαν θέσει ορισμένοι δήμοι που αρνούνταν να δώσουν άδεια.

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Οι οπαδοί της Αγγλίας πανηγυρίζουν κατά τη διάρκεια της προβολής του αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αγγλίας και Κροατίας στην παμπ «The Clock» στο Χέμπερν της Αγγλίας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

AP

Παρά το ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη εργάσιμη ημέρα για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο Κιρ Στάρμερ έσπευσε να δηλώσει μέσω βίντεο πως η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετική για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Ανάσα για τον κλάδο της εστίασης

Η αναμέτρηση με το Μεξικό ήρθε ως αποτέλεσμα της δύσκολης νίκης της Αγγλίας επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με 2-1 την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, η απόφαση της κυβέρνησης προσφέρει μια τεράστια οικονομική ένεση.

Ο Μάικλ Κιλ, διευθύνων σύμβουλος της Night Time Industries Association, έκανε λόγο για μια ρεαλιστική προσέγγιση που επιτρέπει στα καταστήματα να εστιάσουν στην εξυπηρέτηση του κοινού. Την ίδια ώρα, η Έμα ΜακΚλάρκιν από την Ένωση Μπύρας και Παμπ δήλωσε ότι οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στα ουράνια, καθώς όλοι γνωρίζουν πως το καλύτερο μέρος για να δει κανείς το Μουντιάλ 2026 είναι η τοπική του παμπ.

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