Ρωσία: Εισάγει βενζίνη από την Ινδία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις από τις ουκρανικές επιθέσεις

Οι ελλείψεις γίνονται πλέον αισθητές σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια, από τη μία έως την άλλη άκρη των 11 ωριαίων ζωνών της χώρας

Newsbomb

Ρωσία: Εισάγει βενζίνη από την Ινδία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις από τις ουκρανικές επιθέσεις

Αυτοκίνητα περιμένουν στην ουρά σε ένα βενζινάδικο στη Μόσχα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

AP/Pavel Bednyakov
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία άρχισε να εισάγει θαλάσσια βενζίνη από την Ινδία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της.
  • Οι ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία προκαλούν περιορισμούς, μεγάλες ουρές και ιστορικά υψηλές τιμές σε όλη τη χώρα.
  • Το Κρεμλίνο εξετάζει εισαγωγές καυσίμων από διάφορες χώρες, με σχέδια για εισαγωγές περίπου 400.000 τόνων βενζίνης μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας.
  • Η ρωσική Βουλή ενέκρινε φορολογικές τροποποιήσεις και επιδοτήσεις για τις εισαγωγές καυσίμων, βασιζόμενες στο κόστος και τις τιμές παράδοσης από την Ινδία.
  • Η Ινδία αύξησε σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, που αντιπροσώπευε πάνω από το 50% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της τον Ιούνιο.
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Η Ρωσία ξεκίνησε θαλάσσιες εισαγωγές βενζίνης από την Ινδία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκαλέσει οι ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου.

Οι ελλείψεις γίνονται πλέον αισθητές σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια, από τη μία έως την άλλη άκρη των 11 ωριαίων ζωνών της χώρας, με περιορισμούς στη διάθεση καυσίμων, μεγάλες ουρές στα πρατήρια και τις τιμές της βενζίνης να καταγράφουν ιστορικά υψηλά.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες, εξετάζοντας εισαγωγές καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας και το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τουλάχιστον 60.000 μετρικοί τόνοι βενζίνης έχουν ήδη αποσταλεί από την Ινδία προς τη Ρωσία. Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι έχουν αναχωρήσει δύο δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας φορτία 30.000 έως 40.000 τόνων το καθένα.

Τρίτη πηγή υποστήριξε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εισάγει συνολικά περίπου 400.000 τόνους βενζίνης κάθε μήνα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η γειτονική Λευκορωσία, η οποία ήδη προμηθεύει τη Ρωσία με καύσιμα.

Η ημερήσια κατανάλωση βενζίνης στη Ρωσία ξεπερνά τους 110.000 τόνους κατά τη θερινή περίοδο, όταν η ζήτηση κορυφώνεται.

Παραμένει άγνωστο ποιο ινδικό διυλιστήριο θα αναλάβει τον εφοδιασμό της Ρωσίας με βενζίνη.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρωσικά διυλιστήρια προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό διαχείριση.

Την ίδια ώρα, η Λευκορωσία σχεδόν τριπλασίασε τις σιδηροδρομικές εξαγωγές βενζίνης προς τη Ρωσία, ξεπερνώντας τους 70.000 τόνους το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Μαΐου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters και πηγές της αγοράς.

Την περασμένη εβδομάδα, η ρωσική Βουλή ενέκρινε τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones, προβλέποντας παράλληλα επιδοτήσεις για τις εισαγωγές καυσίμων, οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση το κόστος και τις τιμές παράδοσης από την Ινδία.

Παράλληλα, οι εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων των LSEG και Kpler. Τα ινδικά διυλιστήρια αύξησαν σημαντικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στις υπόλοιπες πηγές προμήθειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, το ρωσικό αργό αντιπροσώπευσε περισσότερο από το 50% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας τον Ιούνιο, έναντι 36,5% τον Μάιο.

Η Ινδία, τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, εισήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού ημερησίως τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία των Kpler και LSEG.

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