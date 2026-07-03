Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα γραφεία των ΗΕ κατά της κινεζικής κυριαρχίας στο Θιβέτ

Snapshot Ένας 52χρονος Θιβετιανός ακτιβιστής αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη σε διαμαρτυρία κατά της κινεζικής κυριαρχίας στο Θιβέτ και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας κρατούσε σημαία του Θιβέτ και φορούσε ενδυμασία μοναχού, ενώ κάλεσε τους Θιβετιανούς να αγωνιστούν για την ανεξαρτησία και να διατηρήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Η διαμαρτυρία σχετίζεται με την πολιτική της Κίνας στο Θιβέτ, που περιλαμβάνει περιορισμούς στη θρησκεία, την πολιτιστική ταυτότητα και τη χρήση της θιβετιανής γλώσσας, επιδεινωμένα από νέο νόμο για την εθνική ενότητα.

Μετά το περιστατικό, συγκεντρώθηκαν πολλοί υποστηρικτές και διαδηλωτές έξω από την έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια της αυτοπυρπόλησης.

Το γεγονός δεν επηρέασε τις δραστηριότητες του ΟΗΕ, καθώς συνέβη μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συνεδριάσεων. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινεζική κυριαρχία του Θιβέτ.

Ο 52χρονος άνδρας, ο οποίος αναμένεται να ταυτοποιηθεί, κρατούσε μία σημαία του Θιβέτ και φορούσε ενδυμασία των μοναχών. Στη συνέχεια έβαλε στον εαυτό του φωτιά, από την οποία κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Προσοχή σκληρό βίντεο:

A protester set himself on fire outside United Nations headquarters in New York City.



A Tibetan flag and papers that appear to say "China Out of Tibet" were on the ground next to him. pic.twitter.com/9d38kio4tV — Tabz (@TabzLIVE) July 3, 2026

Σύμφωνα με το CNN, οι αρχές ειδοποιήθηκαν κατά τις 18:30 (τοπική ώρα) και έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον άνδρα με σοβαρά εγκαύματα σε όλο του σώμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Το τμήμα δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει τους λόγους για τους οποίους ο άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τον Lobga Rangzen, Θιβετιανό ακτιβιστή, ο οποίος αυτοεξορίστηκε στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Οι λόγοι της διαμαρτυρίας

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά από έναν λογαριασμό στο Facebook δείχνει τον άνδρα να κρατά μία θιβετιανή σημαία να σταματά κατά μήκος της Πρώτης Λεωφόρου απέναντι από την έδρα του ΟΗΕ, όπου στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο άνδρας κατέρρευσε στο έδαφος ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έφτασαν οι πρώτοι πυροσβέστες. Ένα ξεχωριστό βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ίδιο λογαριασμό στο Facebook περίπου την ίδια ώρα με τη ζωντανή μετάδοση δείχνει τον άνδρα να καλεί τους Θιβετιανούς να συνεργαστούν για την «ανεξαρτησία του Θιβέτ» και να «μην ξεχάσουν ποτέ» την κληρονομιά και την ταυτότητά τους.

Κατηγόρησε επίσης την κινεζική κυβέρνηση ότι δημιουργεί πολιτικές «που στοχεύουν στην καταστροφή της θιβετιανής ταυτότητας, του πολιτισμού και της γλώσσας».

Πλήθος υποστηρικτών και διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ το βράδυ της Πέμπτης μετά το περιστατικό, όπως έδειξε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

After few hour gathering thousands Tibetan people in front UN pic.twitter.com/jtwydE9t9T — བོད — Tibet — 图博国 (@Tibet32092425) July 3, 2026

Η κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ

Σε ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε από ομάδες ακτιβιστών του Θιβέτ με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο εξέχων Θιβετιανός συγγραφέας Τζαμιάνγκ Νόρμπου περιέγραψε τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε ως ακτιβιστή για την ανεξαρτησία και ηγέτη της κοινότητας, ο οποίος εξορίστηκε από το Θιβέτ τη δεκαετία του 1980 και εργάστηκε ως οδηγός ταξί αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας κυβερνά το Θιβέτ από το 1951, με το Πεκίνο να επιμένει ότι το Θιβέτ αποτελεί μέρος της κινεζικής επικράτειας εδώ και αιώνες. Πολλοί Θιβετιανοί αμφισβητούν εδώ και καιρό την κυριαρχία του Πεκίνου και διαμαρτύρονται για αυτό που θεωρούν αυστηρότερους περιορισμούς της Κίνας στις θρησκευτικές και πολιτιστικές πρακτικές και τη γλώσσα, κατηγορίες που το Πεκίνο απορρίπτει.

Την 1η Ιουλίου, η Κίνα ψήφισε νόμο για την εθνική ενότητα, ο οποίος διευρύνει τις εντολές σχετικά με τη χρήση της κινεζικής γλώσσας στα σχολεία και τις κυβερνήσεις σε περιοχές εθνοτικών μειονοτήτων και ζητά περισσότερο περιορισμό της θρησκείας.

Θιβετιανοί ακτιβιστές εξέφρασαν ανησυχία για τον νέο, σαρωτικό νόμο, ο οποίος φοβούνται ότι θα εμβαθύνει περαιτέρω την πολιτιστική διαγραφή των εθνοτικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την Κίνα.

Οι διαμαρτυρίες είναι συχνές έξω από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία ασφαλείας. Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη μετά την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων συνεδριάσεων για την ημέρα και δεν επηρεάστηκαν δραστηριότητες του ΟΗΕ, ανέφερε το Associated Press.

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