MV Hondius: Έληξε η καραντίνα και για τον τελευταίο επιβάτη με χανταϊό μετά από 42 μέρες

Από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου και τα μέλη του πληρώματος είχαν καταγραφεί συνολικά 13 κρούσματα χανταϊού και τρεις θάνατοι

Ελένη Ευστρατίου

MV Hondius: Έληξε η καραντίνα και για τον τελευταίο επιβάτη με χανταϊό μετά από 42 μέρες

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

AP/Patrick Post
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έληξε η καραντίνα για τον τελευταίο επιβάτη του MV Hondius που είχε εκτεθεί στον χανταϊό μετά από 42 ημέρες, χωρίς νέα κρούσματα από τις 25 Μαΐου.
  • Συνολικά καταγράφηκαν 13 κρούσματα και τρεις θάνατοι από χανταϊό μεταξύ των Αμερικανών επιβατών και του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου.
  • Περισσότερες από 650 επαφές εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν σε 33 χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
  • Ο ΠΟΥ συνεχίζει τη συνεργασία με κυβερνήσεις για μελέτη και κατανόηση του χανταϊού, με στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και εμβολίων.
  • Το πρώτο κρούσμα μολύνθηκε πριν την επιβίβαση στο πλοίο και ο ιός που εντοπίστηκε είναι το σπάνιο στέλεχος των Άνδεων, το μόνο γνωστό που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.
Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με τον γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ολοκληρώθηκε η καραντίνα και για το τελευταίο άτομο που ήρθε σε επαφή ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, η συνισταμένη περίοδος καραντίνας μετά την έκθεση στον χανταϊό είναι 42 ημέρες.

Το άτομο αυτό αφού βρέθηκε αρνητικό στις εξετάσεις, επέστρεψε σπίτι του, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλα θετικά κρούσματα από τις 25 Μαΐου. Μέχρι εχθές, Πέμπτη, από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου και τα μέλη του πληρώματος είχαν καταγραφεί συνολικά 13 κρούσματα χανταϊού και τρεις θάνατοι. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΠΟΥ, περισσότερες από 650 επαφές εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν από τις υγειονομικές αρχές σε 33 χώρες και εδάφη.

«Παρόλο που η επιδημία έχει τελειώσει, ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κυβερνήσεις και εταίρους για να ενισχύσει στην κατανόηση της επιδημίας και τον χανταϊό γενικότερα», δήλωσε ο Tedros. «Συντονίζουμε επίσης μια μελέτη στην οποία συμμετέχουν 21 χώρες για να κατανοήσουμε πώς εξελίσσεται η ασθένεια, η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη διαγνώσεων, θεραπειών και εμβολίων για μελλοντικές επιδημίες».

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, έληξε η καραντίνα για τους 18 Αμερικανούς που ήταν επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο MV Hondius και είχαν εκτεθεί στον ιό hantavirus.

APTOPIX Spain Hantavirus Ship

Κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

AP/Arturo Rodriguez

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση στις 2 Μαΐου για μια εστία «σοβαρής οξείας αναπνευστικής νόσου» στο MV Hondius, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων και ενός επιβάτη που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις υποθέσεις, το πρώτο κρούσμα μολύνθηκε από τον ιό πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, όπου μετέδωσε την ασθένεια.

Τουλάχιστον 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα βρέθηκαν θετικά στον ιό των Άνδεων, ένα σπάνιο στέλεχος του ιού hantavirus και το μόνο που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίησαν την Πολωνία ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν ένοπλη προβοκάτσια για να τεστάρουν το ΝΑΤΟ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο τρελό δείπνο στον κόσμο: Έφαγαν ενώ έπεφταν από τα 13.000 πόδια – Βίντεο

17:13ΥΓΕΙΑ

Σημαντική καθυστέρηση στην αποζημίωση βιοδεικτών - Ογκολογικοί ασθενείς στερούνται στοχευμένες θεραπείες

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Ζούμε έναν εφιάλτη, θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε κειμήλια», λέει ένοικος

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Kjell Nilsson: Πέθανε ο Λόρδος Humungus του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Η επιστροφή των Ελλήνων: Για πρώτη φορά καταγράφεται θετικό ισοζύγιο μετά το 2009

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: «Θα παραιτηθώ πριν από το 2027 για να βοηθήσω τη Γαλλία στις προεδρικές εκλογές»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon - Ποινή κάθειρξης 10 ετών

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Διαφθορά στην Ουκρανία: Το τηλεφώνημα που «γλίτωσε» τους γονείς του Ζελένσκι για «δώρα» $11.000.000

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση Ντόκου 

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα

16:04ΚΟΣΜΟΣ

MV Hondius: Έληξε η καραντίνα και για τον τελευταίο επιβάτη με χανταϊό μετά από 42 μέρες

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έτσι λειτουργεί το μικροτσίπ που... ακύρωσε το γκολ της Κροατίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, χλιδάτη ζωή: Τι πρόδωσε τους απατεώνες που παρίσταναν τα στελέχη της ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 1,6 ευρώ τα κέρδη τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

15:12LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική και οι δύο μονές που μοιράζει τη ζωή της - Νέες φωτογραφίες

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 17χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι; Τι εξετάζουν οι αρχές

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Kjell Nilsson: Πέθανε ο Λόρδος Humungus του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην κηδεία του Μιχάλη Μόσιου: Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και τα παιδιά του ηθοποιού

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υβριδική επίθεση, καμιά διαρροή απόρρητης πληροφορίας»: Τι λέει η κυβέρνηση για τη φάρσα Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ