MV Hondius: Έληξε η καραντίνα και για τον τελευταίο επιβάτη με χανταϊό μετά από 42 μέρες

Snapshot Έληξε η καραντίνα για τον τελευταίο επιβάτη του MV Hondius που είχε εκτεθεί στον χανταϊό μετά από 42 ημέρες, χωρίς νέα κρούσματα από τις 25 Μαΐου.

Συνολικά καταγράφηκαν 13 κρούσματα και τρεις θάνατοι από χανταϊό μεταξύ των Αμερικανών επιβατών και του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου.

Περισσότερες από 650 επαφές εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν σε 33 χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει τη συνεργασία με κυβερνήσεις για μελέτη και κατανόηση του χανταϊού, με στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και εμβολίων.

Το πρώτο κρούσμα μολύνθηκε πριν την επιβίβαση στο πλοίο και ο ιός που εντοπίστηκε είναι το σπάνιο στέλεχος των Άνδεων, το μόνο γνωστό που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με τον γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ολοκληρώθηκε η καραντίνα και για το τελευταίο άτομο που ήρθε σε επαφή ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, η συνισταμένη περίοδος καραντίνας μετά την έκθεση στον χανταϊό είναι 42 ημέρες.

Το άτομο αυτό αφού βρέθηκε αρνητικό στις εξετάσεις, επέστρεψε σπίτι του, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλα θετικά κρούσματα από τις 25 Μαΐου. Μέχρι εχθές, Πέμπτη, από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου και τα μέλη του πληρώματος είχαν καταγραφεί συνολικά 13 κρούσματα χανταϊού και τρεις θάνατοι. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΠΟΥ, περισσότερες από 650 επαφές εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν από τις υγειονομικές αρχές σε 33 χώρες και εδάφη.

"Today, the final contact of a person exposed to #hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative and returned home.



No further cases have been reported since the 25th of May.



We are therefore very pleased to say that WHO considers… pic.twitter.com/vbfBJD5USb — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2026

«Παρόλο που η επιδημία έχει τελειώσει, ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κυβερνήσεις και εταίρους για να ενισχύσει στην κατανόηση της επιδημίας και τον χανταϊό γενικότερα», δήλωσε ο Tedros. «Συντονίζουμε επίσης μια μελέτη στην οποία συμμετέχουν 21 χώρες για να κατανοήσουμε πώς εξελίσσεται η ασθένεια, η οποία θα υποστηρίξει την ανάπτυξη διαγνώσεων, θεραπειών και εμβολίων για μελλοντικές επιδημίες».

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, έληξε η καραντίνα για τους 18 Αμερικανούς που ήταν επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο MV Hondius και είχαν εκτεθεί στον ιό hantavirus.

Κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius AP/Arturo Rodriguez

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση στις 2 Μαΐου για μια εστία «σοβαρής οξείας αναπνευστικής νόσου» στο MV Hondius, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων και ενός επιβάτη που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις υποθέσεις, το πρώτο κρούσμα μολύνθηκε από τον ιό πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, όπου μετέδωσε την ασθένεια.

Τουλάχιστον 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα βρέθηκαν θετικά στον ιό των Άνδεων, ένα σπάνιο στέλεχος του ιού hantavirus και το μόνο που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων .

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