Τέλος η καραντίνα για τον χανταϊό - Βγήκε από το «Αττικόν» ο 70χρονος

Snapshot Ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» και είναι καλά στην υγεία του.

Στο κρουαζιερόπλοιο καταγράφηκαν 13 κρούσματα χανταϊού, με τρεις θανάτους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρούν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός.

Στις ΗΠΑ έληξε η καραντίνα για τους 18 Αμερικανούς επιβάτες και δεν έχει καταγραφεί μετάδοση του χανταϊού, ενώ η πηγή της επιδημίας παραμένει υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» έχει πάρει ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα χανταϊού τον Μάιο. Μάλιστα, τρεις άνθρωποι κατέληξαν από τα συνολικά 13 κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αργεντινή την 1η Απριλίου, με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, μεταφέροντας 147 επιβάτες.

Ο 70χρονος Έλληνας δεν παρουσίαζε κανένα σύμπτωμα, ωστόσο τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες. Ο άνδρας ήταν αρνητικός σε όλες τις εξετάσεις, ολοκλήρωσε ωστόσο την καραντίνα, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μετά από περίπου ένα μήνα στην απομόνωση, πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στις 2 Μαΐου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ενημερώθηκε σχετικά με κρούσματα σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με ολλανδική σημαία, στο οποίο επέβαιναν επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες. Ως αιτιολογικός παράγοντας ταυτοποιήθηκε ο hantavirus των Άνδεων (Andes hantavirus).

Έως τις 17 Ιουνίου 2026 είχαν αναφερθεί συνολικά 13 κρούσματα, εκ των οποίων 12 επιβεβαιωμένα και ένα πιθανό. Ορισμένες από τις επαφές που συνδέονται με τη συρροή κρουσμάτων έχουν ήδη ολοκληρώσει την περίοδο καραντίνας, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να την ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες.

Λόγω της σχετικά μακράς περιόδου επώασης της νόσου, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ο εντοπισμός επιπλέον κρουσμάτων μετά την επιστροφή πρώην επιβατών και μελών του πληρώματος στις χώρες κατοικίας τους, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η πιθανότητα εμφάνισης νέων κρουσμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο συμβάν, εκτιμάται ως πολύ χαμηλή.

Σύμφωνα με το ECDC, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ παραμένει πολύ χαμηλός. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, δήλωσε ότι «η περίοδος καραντίνας και παρακολούθησης των 54 ατόμων που παραμένουν υπό επιτήρηση λήγει στις 2 Ιουλίου. Εάν έως τότε δεν αναφερθούν νέα κρούσματα, η συρροή θα θεωρηθεί ότι έχει λήξει».

Λήξη συναγερμού και στις ΗΠΑ

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες επιτήρησης της εμφάνισης κρουσμάτων χανταϊού, που συνδέονταν με το κρουαζιερόπλοιο, σχεδόν δύο μήνες μετά τους θανάτους τριών ατόμων που αποδίδονται στον ιό.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, η καραντίνα έληξε και για τους 18 Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιεροπλοιου. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Robert F Kennedy ‌Jr, με δήλωσή του: «Δεν υπήρξε μετάδοση του χανταϊού στις ΗΠΑ και η περίοδος επιτήρησης έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να παραμένει κανένα άτομο υπό παρακολούθηση».

Η εστία μετάδοσης του χανταϊού δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Επιστήμονες του αμερικανικού CDC εξακολουθούν να μελετούν δείγματα από τρωκτικά που συλλέχθηκαν σε περιοχές οι οποίες συνδέονται με τη διαδρομή του κρουαζιερόπλοιου. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν βγει αρνητικά, επομένως η πιθανή πηγή έκθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

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