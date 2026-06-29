Χανταϊός: Οι αρχές της Αργεντινής εντόπισαν μια παραλλαγή του ιού στη Γη του Πυρός

Τα ποντίκια που συλλέχθηκαν στη Γη του Πυρός δεν ευθύνονται για την επιδημία του χανταϊού κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Χανταϊός: Οι αρχές της Αργεντινής εντόπισαν μια παραλλαγή του ιού στη Γη του Πυρός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια νέα παραλλαγή του χανταϊού εντοπίστηκε σε τρωκτικά στη Γη του Πυρός, διαφορετική από αυτή που προκάλεσε θανάτους στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
  • Η παραλλαγή στα τρωκτικά δεν θεωρείται η πηγή μόλυνσης που σχετίζεται με το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο.
  • Η Γη του Πυρός δεν είχε προηγούμενα κρούσματα χανταϊού από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η αναφορά κρουσμάτων.
  • Ο ιός των Άνδεων, ενδημικός στη νότια Χιλή και Αργεντινή, είναι το μόνο γνωστό στέλεχος του χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και σχετίζεται με το ξέσπασμα στο MV Hondius.
  • Η πρώτη μόλυνση αφορά έναν Ολλανδό τουρίστα με ταξίδια σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν το περιστατικό, ενώ η νέα παραλλαγή σε τρωκτικά ανήκει σε άγνωστο έως τώρα στέλεχος.
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Μια παραλλαγή του χανταϊού εντοπίστηκε σε ποντίκια που συλλέχθηκαν στη Γη του Πυρός, μια παραλλαγή του ιού διαφορετική από εκείνη που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που προκάλεσε τρεις θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.

Αναλύσεις που διεξήχθησαν από το Ινστιτούτο Ιολογίας Malbrán επιβεβαίωσαν ότι «η ιογενής παραλλαγή που βρέθηκε στα τρωκτικά στη Γη του Πυρός είναι διαφορετική από αυτή που εντοπίστηκε σε άτομα που μολύνθηκαν» στο κρουαζιερόπλοιο, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

«Η έρευνα απέκλεισε την υπόθεση ότι τα τρωκτικά που αναλύθηκαν ήταν η πηγή της μόλυνσης που συνδέεται με αυτό το συμβάν», προστίθεται.

Η Γη του Πυρός, νησί που χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα από το Στενό του Μαγγελάνου, δεν είχε καταγράψει ποτέ κρούσμα χανταϊού από τότε που η αναφορά κρουσμάτων έγινε υποχρεωτική το 1996.

Την 1η Απριλίου, το υπό ολλανδική σημαία κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε από το λιμάνι της Ουσουάια, στο νότιο άκρο της Γης του Πυρός, με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήρι. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας επιβάτης πέθανε αφού είχε μολυνθεί με χανταϊό.

Αργότερα, η σύζυγός του και ένας τρίτος επιβάτης πέθαναν επίσης, προκαλώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία και οδηγώντας πολλές χώρες να επιβάλουν καραντίνα σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου όταν αυτοί επαναπατρίστηκαν.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου δεκαπέντε άτομα μολύνθηκαν από τον ιό. Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι τα εντοπισμένα κρούσματα χανταϊού αντιστοιχούσαν στο στέλεχος των Άνδεων, ενδημικό στη νότια Χιλή και την Αργεντινή, και το μόνο γνωστό στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο, που μεταδίδεται από τον αρουραίο ρυζιού με μακριά ουρά (Oligoryzomys longicaudatus).

Τον Μάιο, μια αποστολή από το Ινστιτούτο Malbrán στην Ουσουάια συνέλεξε 144 τρωκτικά για ανάλυση, αλλά κανένα δεν ήταν αρουραίος ρυζιού με μακριά ουρά. «Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν έδειξαν ότι πέντε δείγματα που ανήκουν στο γένος Abrothrix είχαν ειδικά αντισώματα κατά του χανταϊού», ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Η τοποθεσία της μόλυνσης του πρώτου κρούσματος παραμένει άγνωστη. Το πρώτο κρούσμα ήταν σε έναν Ολλανδό τουρίστα ο οποίος, τους μήνες πριν από την αναχώρησή του, είχε ταξιδέψει σε πολλές επαρχίες της Αργεντινής, στη Χιλή και στην Ουρουγουάη.

«Γενετικές μελέτες έχουν καθορίσει ότι ο ιός (...) σχετίζεται με τον ιό των Άνδεων», τόνισε το Ινστιτούτο Malbrán μετά την ανάλυση τρωκτικών που συλλέχθηκαν στην Ουσουάια μεταξύ 18 και 22 Μαΐου.

Πρόκειται για μια προηγουμένως άγνωστη ιογενής παραλλαγή. «Ωστόσο, διαφέρει από αυτήν που παρατηρήθηκε σε ανθρώπους που μολύνθηκαν στο τρέχον ξέσπασμα που ερευνάται», τόνισε το Ινστιτούτο.

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